Samsung Galaxy S26 буде мати в двічі більше оперативки ніж у iPhone

Згідно з витоком від Macquarie Research, вся лінійка Galaxy S26 буде оснащена 16 ГБ оперативної пам’яті — включаючи базову, Plus і Ultra-версії. Це різкий стрибок у порівнянні з поточною серією, де максимум в 16 ГБ доступний тільки для S25 Ultra в окремих регіонах. Новий стандарт обіцяє помітне посилення можливостей Galaxy AI і багатозадачності.

На тлі чуток про те, що iPhone 17 Pro і Air отримають лише 12 ГБ, а базові моделі, як і раніше, залишаться з 8 ГБ, Samsung прагне взяти реванш по залізу. Великий обсяг оперативної пам’яті особливо важливий для складних ШІ-обчислень, роботи з відео і одночасного запуску важких додатків.

Це також спроба нав’язати конкуренцію китайським брендам, що пропонують до 24 ГБ ОЗУ. Хоча експерти, включаючи аналітика Мін-Чі Куо, підкреслюють, що iOS працює ефективніше з меншим обсягом пам’яті, Android-смартфони Samsung в 2026 році можуть поставити нову планку продуктивності.

Питання лише в тому, чи отримають всі регіони 16 ГБ ОЗУ за замовчуванням або ця опція залишиться ексклюзивною для окремих ринків.