NVIDIA урізала функціонал GeForce RTX 5090 в порівнянні з попередником

Профільні видання опублікували перші огляди нової відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5090 у версії Founders Edition, завдяки чому з’ясувалися раніше невідомі подробиці. Наприклад, з неї з якоїсь причини прибрали моніторинг найгарячішої точки (Hot Spot).

Кілька видань, зокрема TechPowerUp, під час тестування відеокарти звернули увагу, що в утиліті GPU-Z значення найгарячішої точки відеокарти завжди однакове і становить 255 градусів Цельсія. Інші утиліти моніторингу, такі як HWiNFO, показують це ж значення на постійній основі.

Багато експертів дійшли висновку, що NVIDIA просто відключила цю функцію в нових відеокартах. При цьому вимірювання температури графічного процесора і пам’яті, як і раніше, доступне. Хоча Hot Spot вважається далеко не найважливішим показником, його іноді використовують для перевірки правильності встановлення кулера або водяного охолодження.