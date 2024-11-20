Samsung Galaxy S25 Slim отримає камеру на 200 Мп
Раніше цього місяця авторитетний інсайдер Ice Universe заявив, що майбутній ультратонкий флагман Samsung Galaxy S25 Slim отримає такий самий набір камер, як у моделі Ultra. Однак він не став вдаватися в подробиці сенсорів. Тепер інший інсайдер, Санджу Чоудхарі, розкрив точні параметри датчиків.
За словами джерела, Galaxy S25 Slim отримає основну камеру на 200 Мп з новим сенсором ISOCELL HP5 з діагоналлю 1/1,56 дюйма. Цей же сенсор пізніше буде використовуватися в Galaxy Z Fold7.
Надширококутна камера і телеоб’єктив являють собою сенсори JN5 на 50 Мп (1/2,76 дюйма, 0,64 мкм пікселів). Ще одна відмінність між моделлю Ultra і Galaxy S25 Slim полягає у відсутності другого телевіка.
Очікується, що Samsung Galaxy S25 Slim вийде в другій половині 2025 року
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