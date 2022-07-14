ВПС США отримали на озброєння нову лазерну зброю

Військово-повітряні сили США отримали перший тестовий зразок лазерної зброї, яка може кріпитися на літаку в спеціальній капсулі. Найближчим часом мають провести перші тести.





Як повідомляє сайт Breaking Defense, Lockheed Martin надала армії США один із прототипів зброї LANCE (Laser Advancements for Next-generation Compact Enviroments). Це високоенергетична лазерна зброя, яка розміщуватиметься під літаком у спеціальній капсулі та використовуватиметься для знищення ракет противника та інших подібних цілей. За словами представника виробника, це має бути «найменший і найлегший високоенергетичний лазер з тим самим рівнем потужності, який Lockheed Martin створив на сьогоднішній день». Він у шість разів менший за попередній пристрій цього типу. Його потужність невідома, але, ймовірно, менше 100 кВт.

Якщо лазер виявиться ефективним як оборонна зброя (для знищення ворожих ракет), знання, отримані під час його створення, можна буде використати для розробки наступальної зброї. Потім він знищував би більш віддалені цілі, такі як ворожі літаки чи безпілотники.