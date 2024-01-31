AMD готує конкурента Nvidia RTX 4080 за півціни

Згідно з даними про використовуване обладнання геймерами на майданчику Steam, Nvidia впевнено посідає лідируючі позиції. У першій десятці немає жодного відеоприскорювача від AMD, а в першій 20-ці їх лише одна одиниця, при тому, що навіть Intel змогла посісти два рядки. Ще минулого року почали з’являтися чутки, що “червоні” мають намір відмовитися від сегмента топових відеокарт, зосередившись на доступних рішеннях.

Останні витоки підтверджують ранні припущення – AMD хоче випустити кілька відеокарт серії Radeon RX 8000, вартість яких варіюватиметься від 400 до 600 доларів. Так компанія зможе створити дуже близького конкурента потужній, але водночас дорогій RTX 4080 за вдвічі меншу вартість. Таким чином бренд зможе нівелювати відставання від Nvidia в частині програмних фішок на кшталт Ray Tracing або DLSS, задавивши конкурента ціною.

При цьому GPU в майбутніх Radeon RX 8000 матимуть простіший дизайн з архітектурою RDNA 4, причому флагманська модель у лінійці зможе запропонувати продуктивність на рівні Radeon RX 7900 XTX. Вона знаходиться дуже близько за потужністю до RTX 4080, відстаючи від “зеленого” суперника в різних тестах на 5-15% максимум. Використання 4-нм техпроцесу і зменшення площі кристалів у майбутніх GPU дадуть змогу AMD додатково заощадити на виробництві.

Коли чекати?

Поки що ніяких точних термінів виходу нових відеокарт немає. Однак їхню презентацію варто чекати вже в другому кварталі. AMD хоче раніше випустити свої рішення до виходу Nvidia RTX 5000-ї серії, щоб відхопити частину ринку. Чи вийде подібний фінт у AMD, особливо з урахуванням виходу другого покоління відеокарт Battlemage від Intel, покаже тільки час.