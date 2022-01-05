iPhone 12 подешевшав в Україні до історичного мінімуму

Представлений минулого року iPhone 12 досі можна купити офіційно в самої Apple. Але є варіант взяти офіційний смартфон набагато дешевше та заощадити кругленьку суму. Розповідаємо, як це зробити.





На Hotline.ua мінімальна ціна iPhone 12 з 64 ГБ пам’яті від тепер стартує з 19 тисяч гривень. Таких цін на дванадцяте покоління ще ніколи не було. Особливо враховуючи, що 13 версія просунулась зовсім не далеко.

iPhone 12 – все ще актуальний смартфон, який майже нічим не відрізняється від новітнього iPhone 13. У нього такий же 6.1-дюймовий OLED дисплей з підтримкою HDR10, корпус із захистом IP68, подвійна камера на 12 мегапікселів, 4 Гбайт ОЗУ, гарні стереодинаміки акумулятор, якого вистачає на день роботи без підзарядки.

Є дві відмінності від нового покоління і з обома можна миритися. По-перше, 64 ГБ пам’яті в базовій версії – доведеться частіше переносити фото і відео в хмару. По-друге, чіп A14 Bionic замість A15. Але тут рядовий користувач взагалі не помітить різниці – девайс працює дуже спритно, до того ж Apple підтримуватиме його ще 4-5 років. Майже всі флагмани на Android перестануть оновлюватись і втратить актуальність набагато раніше, за винятком хіба що Google Pixel.