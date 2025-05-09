Спека до +40°С, гради та смерчі: яким буде літо 2025

Наступаюче літо ймовірно буде не менш жарким ніж минулоріч. Зокрема аномальна спека чекає на мешканців східних та південних регіонів країни. Денна температура там подекуди сягатиме +40°С. Крім того можливі такі непередбачувані погодні явища, як гради чи смерчі.

Якою буде погода влітку?

Прогноз погоди на літні місяці дав відомий український синоптик Ігор Кібальчич. Він стверджує, що імовірність повторення минулорічної спеки цього літа становить близько 75%. На українців знову чекає аномальна спека, адже температура влітку перевищуватиме норму на 1-1,5°С.

Найбільш спекотно, за словами Кібальчича, буде у липні та серпні, а саме з 15 липня по 15 серпня. Натомість червень видасться відносно прохолодним. Хоча і тут можливі короткотермінові хвилі спеки, пов’язані з переміщенням повітряних мас із Близького Сходу, північної Африки та центральної Азії.

Пікова літня температура в Україні подекуди може перевищувати навіть +40°С. Але така рекордна спека здебільшого очікується на півдні та сході країни. Натомість у західних та північних областях буде на кілька градусів прохолодніше.

Також метеоролог зауважив, що літо в Україні, згідно з тенденцію останніх кількох років, цілком може затягнутися аж до кінця вересня чи навіть середини жовтня. За прогнозом синоптика, денна температура на початку осені сягатиме принаймні 30°С, а в деяких регіонах може перевищувати цей показник.

Чи чекати влітку дощів?

З огляду на минулорічну засуху, багатьох українців хвилює питання опадів. Зокрема це актуально для тих, хто займається садівництвом чи сільським господарством.

Як стверджує Ігор Кибальчич, спрогнозувати опади куди складніше ніж температуру повітря. Зокрема тому, що влітку дощі в Україні зазвичай випадають у вигляді гроз. А такі опади, як відомо, мають локальний характер. Наприклад на одній вулиці міста може дощити, а на сусідній не впаде ані краплі.

Однак спеціаліст стверджує, що у 2025 році дощів точно буде більше, ніж у 2024-у. Грози будуть значно активнішими, хоч подекуди можуть супроводжуватися такими небезпечними явищами як град чи смерч.