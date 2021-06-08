В роботі найбільших інтернет-ресурсів стався незрозумілий масштабний збій

В роботі декількох популярних онлайн-сервісів стався незрозумілий масштабний збій. Як повідомляється на сайті DownDetector, з незрозумілими проблемами зіткнулися користувачі найбільших інтернет ресурсів: Twitch, Reddit, GitHub і Spotify.





Найбільше повідомлень про неполадки в роботі надійшло від користувачів Twitch. Про збої в роботі платформи написали майже дві тисячі осіб. 75 відсотків з них не змогли зайти на сайт, 21 відсоток поскаржилися на проблеми зі входом в систему. У інших не завантажувалися відеоролики.

Про проблеми з доступом до Reddit повідомили понад 400 осіб. Практично у всіх не завантажувався сайт. Користувачі GitHub і Spotify також зіткнулися з неполадками, пов’язаними із завантаженням сайту і авторизацією в системі. Крім того, 44 відсотки користувачів Spotify, що поскаржилися на збої, не змогли завантажити музику.

Проблеми із завантаженням і доступом відчувають і сайти відомих міжнародних видань та телеканалів. Серед них «Бі-бі-сі» , The Guardian , The New York Times , Financial Times , BuzzFeed News.

Менеджер Financial Times повідомив в Twitter, що це пов’язано з масовим збоєм у провайдера Fastly. Представник Fastly підтвердив цю інформацію, вказавши на те, що збій стався в CDN. Цю інфраструктуру безліч сайтів використовують для зберігання зображень.