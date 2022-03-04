В Росії почалось блокування App Store, Google Play та Facebook

Росіяни почали повідомляти про проблеми з доступом до соцмережі Facebook, а також сайтів «Бі-бі-сі», «Медузи», «Радіо Свобода» та Deutsche Welle уночі 4 березня. Пізніше стало відомо, що App Store, Google Play та Twitter також не відкриваються в абонентів деяких провайдерів.





За даними Down Detector, проблеми почалися близько 1:40 за московським часом. На момент написання нотатки сервіс зафіксував понад 500 звітів про неможливість отримати доступ до Facebook.

За даними сервісу моніторингу блокувань GlobalCheck рівень доступності до Facebook становить 17%. Проблеми мають більшість провідних провайдерів.

реєстрі заборонених сайтів поки що немає повідомлень про прямі блокування сайтів Facebook, «Бі-бі-сі» та «Медузи». У зв’язку з цим неясно, із чим пов’язані обмеження.

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