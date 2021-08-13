Які надсекретні місця можна добре розгледіти на Google Maps

Включаючи Зону 51 і бази атомних підводних човнів.





Google Maps пропонує користувачам можливість отримувати супутникові знімки практично з усіх куточків земної кулі, включаючи кілька надсекретних місць.

У той час як багато військових баз, в’язниць та інших об’єктів підвищеної безпеки розмиті на цифровій картографії, інші доступні для загального огляду.

Будинок відпочинку президента США

Розташований в 60 милях на північ від Вашингтона, округ Колумбія, Кемп-Девід був притулком для президентів США з початку 1940-х років.

Сільський комплекс на лісистих пагорбах Катоктін-Маунтін-Парк включає мальовничу гірську територію площею 200 акрів (81 га).

Він оточений огорожею максимальної безпеки і закритий для відвідування. Незважаючи на всі протоколи з високим ступенем захисту, його видно на супутникових знімках, наданих Google Maps.

Атомна суббаза

Військово-морська база «Клайд» – головна присутність Королівського флоту в Шотландії.

Місце на Гар Лох в Аргайл і Б’ют, також відоме як Фаслейн, є базою військово-морського флоту для атомних підводних човнів.

Зона 51

Зона 51, можливо, найвідоміша військова база в світі, оповита таємницею і секретністю.

Це віддалена авіабаза в пустелі Південна Невада, в 83 милях (134 км) на північний захід від Лас-Вегаса, на заході США.

Багато хто вважає, що це місце зберігає інопланетні секрети, але насправді воно використовується для розробки новітніх літаків.

Хоча польоти над Зоною 51 заборонені, її видно на супутникових знімках, в тому числі на картах Google.

Північнокорейський гулаг

Північна Корея була порожнім місцем на Google Maps протягом багатьох років, поки онлайн-сервіс не опублікував докладні супутникові знімки цієї закритої держави.

Крім міст і парків, картографи Google навіть допомогли технологічному гіганту нанести на карту деякі з сумнозвісних гулагів.

Один на півночі Північної Кореї відомий як Хвасонг Гулаг.

Його площа становить 212 квадратних миль, і, як вважають, в ньому проживає 10 000 чоловік, багато з яких є політичними в’язнями.

База в пустелі Сахара

Військова база, захована посеред пустелі Сахара, – ще одне місце з високим рівнем безпеки, яке можна побачити на Google Maps.

На аерофотознімках об’єкт в Нігері, недалеко від лівійського кордону, здається, оточений наземними мінами.

Також видно злітно-посадкову смугу, будівлі, транспорт і огорожу по периметру.

Табір, відомий як Aerodrome Madama, являє собою французький військовий аеродром, розташований в прикордонному поселенні на північно-східному кордоні Нігеру.