4 найпопулярніші міфи про мережу 5G

Люди все активніше використовують технології для розв’язання повсякденних та робочих завдань, що сприяє підвищенню цікавості до новітніх розробок, зокрема до 5G. Ця технологія поки не набула такого розповсюдження, як передбачалося, тому користувачі більшою мірою спираються на припущення, а не реальний досвід.





У сукупності з надлишком неперевірених відомостей з інтернету це призводить до поширення небезпечних рекомендацій та неправильної інформації про 5G. Експерти розвіяли деякі помилки, а також розповіли, як насправді працює ця технологія.

Міф 1. Запуск 5G – це аж занадто довго

Мережі 5G та гаджети, що підтримують стандарт 5G, з’явилися більше ніж 2 роки тому, проте досі у багатьох регіонах доступу до зв’язку немає. Інтеграція технології відбувається так повільно?

Насправді:

«Маркетинг, що супроводжував перші етапи появи технології та смартфонів з 5G, призвів до ажіотажу та завищених очікувань користувачів, які оператори зв’язку досі не можуть задовольнити. Але насправді 5G впроваджується швидше у порівнянні з 4G, – каже представник компанії Ansys Шон Карпентер, – Сполучені Штати відстали від багатьох просунутих ринків Азії та Європи у сфері послуг зв’язку C-діапазону, які дозволять забезпечити таке довгоочікуване розширення пропускної спроможності. Але 2022 року ми побачимо помітний прогрес у розгортанні вишок».

Крім того, аналізуючи швидкість застосування 5G, не слід забувати про вплив пандемії. Карантин по всьому світу та обмеження на пересування суттєво вплинули на логістику та знизили темп впровадження технології 5G.

Все-таки, попри всі труднощі, минулого року понад 41 млн. користувачів стали абонентами послуг мобільного зв’язку 5G, і їхня чисельність збільшується. «Власники смартфонів з опцією 5G C-діапазону в 2022 році помітять значне поліпшення якості послуг зв’язку в більшості великих міст», – сказав Карпентер. Експерт також зазначив, що в центральних районах низки міст користувачі деяких 5G-гаджетів зможуть отримати доступ до нової надширокосмугової мережі mmWave із частотою 28 ГГц.

Міф 2. 5G пристроями заборонено користуватись в аеропортах

Цей міф з’явився, коли Федеральне управління цивільної авіації США повідомило авіакомпанії про те, що сигнали 5G-мережі C-діапазону можуть стати джерелом перешкод для деяких приладів, які застосовуються для посадки лайнерів при поганій видимості.

Насправді:

Це твердження частково правдиве. Такі телекомунікаційні компанії, як AT&T та Verizon, вирішили відкласти проєкти з розширення 5G-мереж відповідно до цієї директиви. Але це не означає, що ви повинні залишати вдома свої 5G-гаджети, коли подорожуєте літаком.

За словами Карпентера, є кілька діапазонів 5G, які вважаються безпечними. Вони функціонують в аеропортах за умови, що місцевий оператор передбачив цю опцію на базових станціях. Він також додає, що з липня 5G-мережа C-діапазону буде доступна в деяких зонах аеропортів, зокрема в терміналах, так що ви зможете користуватися зв’язком 5G та іншими послугами як завжди.

Міф 3. 5G в майбутньому замінить Wi-Fi

Оскільки 5G заведено вважати «швидким» зв’язком, існують чутки, що він замінить Wi-Fi. Чи правда, що потрібно робити вибір між цими двома технологіями?

Насправді:

Розмови про те, що технології бездротового зв’язку замінять Wi-Fi, ведуться вже багато років, але відповідь залишається незмінною. «Поки що ні, – розповідає Ден Хейс із компанії PricewaterhouseCoopers, – Кожна з цих двох технологій має свої переваги та недоліки, але при об’єднанні вони доповнюють одна одну, створюючи оптимальну за параметрами інфраструктуру для користування всіма типами зв’язку.

Цю думку поділяє і генеральний директор компанії Wireless Broadband Alliance Тіаго Родрігес, який каже, що «комбіноване використання 5G та Wi-Fi забезпечить підтримку різних користувацьких та виробничих додатків від AR/VR до «розумних фабрик» (Smart Factory) 4.0».

Як приклад можна навести безперебійне покриття всередині приміщень для програм, що вимагають широкої пропускної спроможності, наприклад, відеокамер 4K, які використовуються в системах безпеки та автоматизації на підприємствах. Для 5G це складне завдання, оскільки стіни будівлі є серйозною перешкодою для сигналів цієї мережі.

Користувачам або підприємствам не потрібно обирати між 5G і Wi-Fi. Оптимальне, виграшне для всіх рішення – поєднати ці технології для створення більш працездатної мережі.

Міф 4. Значок 5G Е свідчить про те, що вже можна підключатись до 5G мереж

Вгорі екрана пристрою попереднього покоління іноді може з’являтися піктограма «5G E». Старий гаджет підтримує 5G?

Насправді:

Іконка «5G E» не має жодного відношення до реальної 5G, вона лише означає «5G Evolution». «Незважаючи на те, що термін 5G Evolution може здатися різновидом 5G, це свого роду маркетинговий хід. Таку назву оператори використовують для мережі 4G LTE-A, більш сучасної версії стандарту мережі 4G LTE, яка відрізняється підвищеною продуктивністю», – пояснює Хейс.

Поява 5G E означає, що ви зможете користуватися мережею з покращеними параметрами в порівнянні зі звичайною 4G LTE. Але для підключення до цієї мережі 5G (якщо вона з’явиться у вашому регіоні), вам знадобиться пристрій із підтримкою цього стандарту.