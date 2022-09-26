Чи існують непробивні костюми як у Джона Уіка та наскільки вони ефективні?

Є три речі, які ви повинні знати про Джона Уіка: він готовий помститися будь-якому недоброзичливцю за свого собаку, він може вбити відразу трьох людей звичайним олівцем, а ще у нього є приголомшливий кравець, який шиє йому куленепробивні костюми.

Загалом та сама річ, яка робить серію фільмів про «Джона Уіка» такою стильною — це елегантні костюми головних і другорядних персонажів, які, крім візуальної естетики, служать аналогом бронежилетів у світі найманих вбивць.

Якщо ви дивилися кінотрилогію про Джона Уіка, то, напевно, зрозуміли про що ми говоримо.

Але дуже багатьох людей на різних кінофорумах цікавить досить популярне питання: “Чи існує в реальності куленепробивний діловий костюм, який носить Джон Уік у фільмі? Наскільки такий костюм ефективний і скільки він коштує?”

Докладніше про це у нашій новій статті:

То чи існують насправді куленепробивні ділові костюми як у фільмі «Джон Уік» ?

Як мінімум у світі існує одна компанія, що спеціалізується на цьому, яка працює під вивіскою Garrison Bespoke.

Засновник незвичайного магазину, бізнесмен і кравець Майкл Нгуєн, заснував компанію Garrison Bespoke в Канаді та розробив дуже елегантний костюм-трійку з унікальних куленепробивних елементів.

Для костюмів Garrison Bespoke (спільно з неназваною військовою компанією) був розроблений унікальний матеріал, який на 50% тонший, гнучкіший і легший за кевлар (матеріал, який зазвичай використовується в куленепробивних жилетах).

Цей матеріал створюється з вуглецевих нанотрубок, що є крихітними циліндрами, стінки яких складаються з атомів вуглецю і мають одноатомну товщину, і вони настільки міцні, що таку куленепробивну тканину доводиться розрізати електропилкою.

Коли нанотрубки всередині тканини тверднуть, то костюм здатний ефективно захищати свого власника від пострілів з вогнепальної зброї та колючих ударів, так як вуглецеві нанотрубки в 30 разів міцніші за сталь і тверднуть в момент удару, ефективно поглинаючи і розсіюючи енергію від попадання кулі.

Також Майкл Нгуєн розповів, що всі його костюми тестуються та витримують влучення зі зброї до калібру .45 ACP, витримують ножові удари, постріли з дробовика на близькій відстані та відповідають типу бронежилетів ІІА.

Однак захисні властивості костюма не будуть тривати вічно, оскільки куленепробивний матеріал має обмежений термін придатності. Зокрема, волокна з вуглецевих нанотрубок зазвичай починають руйнуватися через 4-5 років або через кілька пострілів.

« Багато наших клієнтів працюють у сфері фінансів, видобутку корисних копалин, нафти, алмазів і часто подорожують у небезпечні райони певних країн, тому їм необхідні такі костюми. У куленепробивних костюмах нашої фірми вони почуваються комфортно і надійно, при цьому не втрачаючи елегантності та професіоналізму », – каже Нгуєн .

Що за цінами?

Вартість куленепробивних костюмів Garrison Bespoke починаються від 20 000 доларів, але фінальна ціна залежатиме від таких факторів, який крій у костюма і які тканини будуть використані під час пошиття.

Візуально ніхто не зможе відрізнити цей куленепробивний костюм від класичних костюмів без підкладки. Він набагато комфортніший і зручніший, ніж якби ви носили під таким костюмом традиційний кевларовий бронежилет.

Кожен костюм створюється вручну та тестується кілька разів.

Список очікування, щоб придбати один з цих куленепробивних костюмів, на даний момент дуже довгий і складає від кількох тижнів до кількох місяців.