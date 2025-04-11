Як би ви померли на кожній планеті сонячної системи

Ми живемо на Землі, яка складається на 71% з води. Тут усе збалансовано – температура, вітер і атмосфера. Але ви коли-небудь замислювалися про інші планети в Сонячній системі? Як би ви себе почували на них? Який там вигляд має життя? І взагалі, чи можна вижити на цих планетах?

Космос – жорстоке місце, повне способів забезпечити вашу якнайшвидшу загибель.

Дозвольте нам вгамувати вашу цікавість і пояснити: «Як це – померти на кожній із планет?» Б’ємося об заклад, після прочитання Земля здасться вам затишною домівкою.

1. Меркурій

У Меркурія є два варіанти позбутися будь-кого, хто на нього потрапить – або бути живцем звареним при температурі 800°F (430°C) під палючим сонцем, або замерзнути до стану льоду за температури -290°F (-180°C) вночі. Тут немає золотої середини, немає придатного для дихання повітря, немає справжньої атмосфери, здатної утримувати тепло.

Де б ви не приземлилися – ви задихнетеся миттєво. Або вас заживо підсмажить, або ви станете людським ескімосом.

Причина смерті: екстремальна температура.

2. Венера

Венера розташована далі від Сонця, але при цьому гарячіша за Меркурій. За температури 900°F (475°C) її атмосфера складається на 96% з вуглекислого газу, що означає – ви миттєво задихнетеся.

Тиск у 92 рази перевищує земний, тож вас розчавить перш, ніж ви встигнете задихнутися або згоріти. І не забудьте, хмари тут складаються з сірчаної кислоти.

Венера – це пекельна сторона Сонячної системи. Просто неймовірний кошмар.

Причина смерті: нищівний тиск і токсична атмосфера.

3. Земля

Земля – п’ята за величиною планета в Сонячній системі і найбільша серед земних планет. Її атмосфера складається з 78% азоту, 21% кисню та 1% інших газів.

Про способи померти на Землі і так все зрозуміло. Тут ви можете зустріти свій кінець усіма можливими способами – природними, випадковими або повністю рукотворними.

На Землі є все: від вулканів і землетрусів до пандемій і воєн. Однак порівняно з іншими планетами Земля куди милосердніша – вона хоча б дає шанс поборотися.

Причина смерті: безліч причин (природні, випадкові або рукотворні).

4. Марс

Марс виглядає таким, що виживає – саме виглядає. NASA навіть відправила туди ровери. Також відома як «Червона планета», вона має деяке тепло вдень, як Земля, і пилову, холодну, пустельну атмосферу.

Розріджена атмосфера (1% від земної) означає, що без герметичного скафандра ваша кров закипить, а легені стиснуться. Середня температура -80°F (-62°C) призведе до замерзання незабаром після задухи.

Причина смерті: задуха і замерзання.

5. Сатурн

Сатурн – друга за величиною планета Сонячної системи, не має твердої поверхні – тільки газ. Усі температури, тиски та речовини тут екстремальні. У нього видимі хмари з блідими смугами, струменеві течії та шторми з дуже високими швидкостями вітру.

Усередині Сатурна вас може легко розірвати на частини вітром зі швидкістю 1 100 миль/год (1 800 км/год), а потім розчавити неймовірним тиском. Але перед смертю ви можете побачити кільця Сатурна – дивовижне видовище, що зачаровує.

Причина смерті: екстремальні вітри і тиск.

6. Юпітер

Юпітер – найбільша планета Сонячної системи і газовий гігант. Відомий своєю Великою червоною плямою та смугастими хмарами. Тут найкоротші дні в системі – близько 9,9 годин.

У нього немає твердої поверхні – ви не зможете ступити на нього, будете просто падати. Вас може затягнути в його жорстокі шторми з вітрами швидшими за урагани 5 категорії. Перш ніж ви досягнете ядра, тиск розчавить вас до небуття.

Якщо раптом ви якимось дивом усе це переживете, то інтенсивна радіація підсмажить вас зсередини і зовні – не залишиться ні сліду.

Причина смерті: жорстокі шторми, нищівний тиск і радіація.

7. Уран

Уран – холодний світ із високими швидкостями вітру; його мінімальна температура – 49K (-224,2°C). Він обертається на боці, з нахилом осі 97,77°.

Токсична атмосфера Урана з водню, гелію і метану спочатку вас задушить, а потім ви замерзнете, не встигнувши усвідомити, що вже мертві.

У нього немає істинної поверхні. На відміну від Юпітера і Сатурна, Уран більш тонкий у своїй жорстокості.

Причина смерті: токсична атмосфера й екстремальний холод.

8. Нептун

Нептун – восьма і найвіддаленіша від Сонця планета, крижаний гігант. Він темний, холодний і відчуває надзвукові вітри. Цю планету не видно неозброєним оком. У неї немає істинної поверхні і є 16 супутників.

Нептун – найвітряніша планета Сонячної системи, з поривами до 1 200 миль/год (2 000 км/год) – швидше за швидкість звуку.

Температура -330°F (-200°C) може заморозити вас до стану льоду, а вітер зі швидкістю звуку розірве вас на частини. Тиск завершить розпочате.

Причина смерті: надзвукові вітри та мороз.

У кожної планети є свій жахливий спосіб гарантувати, що ви довго не протягнете.

На наш погляд, Венера – найжахливіша: миттєве розчавлювання, згоряння і задуха.

Якщо ви все ще сподіваєтеся знайти планету з менш болючим кінцем, то говорити, що «все залежить від температури й атмосфери» – безглуздо, адже NASA провела відповідні дослідження, і ці показники не змінюються.