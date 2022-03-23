Німеччина змогла виплатити репарації від програшу у Першій Світовій аж через 90 років

1919 року у Франції країни-учасниці Першої світової війни підписали Версальський мирний договір. У ньому Німеччину визнали зачинницею війни і відповідальною за збитки, завдані цивільними особами країн Антанти. За договором Німеччина зобов’язалася виплатити постраждалим країнам репарації. На те, щоб всю суму було віддано повністю, знадобилося цілих 90 років.





Але чому Німеччина так довго виплачувала репарації?

Версальський договір

За договором Німеччина мала компенсувати збитки країн, проти яких вела військові дії. Усього вона була зобов’язана виплатити країнам-переможницям 269 ​​мільярдів золотих марок, що на той час прирівнювалося приблизно до 100 000 тонн золота. Свої претензії країні-агресору висловили: США, Британська імперія, Франція, Італія та Японія. Російська імперія від виплат відмовилася.

Відмова Росії від виплат

Російська імперія вирішила не вимагати від Німеччини виплат. Відмовившись від претензій, вона отримала можливість легально націоналізувати власність Німеччини в Росії. Це було на той момент вигідніше.

Зниження суми репарації

За весь час, що Німеччина виплачувала репарації, сума боргу та умови самих виплат змінювалися кілька разів. Через непідйомну цифру та значний спад економіки, країні було складно виплатити всю суму цілком. Через це спочатку репараційна комісія знизила суму до 132 мільярдів, а пізніше Німеччина стала винна 113,9 мільярда марок, які була зобов’язана виплатити протягом 59 років. Через те, що Німеччина не могла дозволити собівиплачувати такі суми, їй довелося кілька разів брати гроші у кредит в інших країнах.

Відсутність виплат

Економіка країни була дуже хиткою, і уряд Німеччини неодноразово звертався до країн Антанти з проханням обнулити борг. Аргументували вони це тим, що якщо Німеччина продовжить платити, то економіці держави настане кінець.

Країни вирішили піти на поступки Німецькій імперії та запропонували їйв икупити свої репараційні зобов’язання за 3 мільярди золотих марок. Німецький уряд погодився, але й цю суму вони не виплатили. До влади прийшов Гітлер, який відмовився щось віддавати іншим країнам.

Відновлення виплат

Після чергового програшу, вже у Другій світовій війні, Німеччину зобов’язали виплатити частину репарацій, але не повністю. Всю суму країна мала віддати, тільки якщо поділена на 2 частини Німеччина возз’єднається. Одним цілим ФРН та НДР стали у 90-му році. Тоді ж країна взяла свій останній кредит на майже 240 мільйонів марок, який мала виплатити протягом 20 років. Таким чином, остання виплата репарацій відбулася 4 жовтня 2010 року, майже через 90 років з моменту підписання Версальського договору.

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