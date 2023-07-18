Новий флагманський смартфон Meizu 20 Infinity – купувати чи ні?

Meizu 20 Infinity – це практично безрамковий смартфон. Він дуже нагадує Sony на вигляд. Кути у Meizu 20 Infinity, проте, гостріші, тому вони «впиваються» в руку. Новий апарат ніби стоїть окремо від усієї лінійки. Навіть захисту корпусу у нього немає, а сканер відбитків пальців працює в порівнянні з Pro-версією повільно.

З переваг нового пристрою – екран. Він виготовлений із використанням технології зниження енергоспоживання. Розширення у нього – 2К, діагональ – 6,79 дюйма. Пікова яскравість дисплея становить 800 ніт, хоча виробник обіцяє 1850 ніт. Крім того, у екрану Meizu 20 Infinity сильний ШІМ.

Динаміки у новинки добрі. Однак звук йде як із розмовного, так і з верхнього отвору. Це означає, що якщо ви будете слухати голосові повідомлення або розмовляти по телефону, то люди, які стоять поряд з вами, будуть все чути.

Разом зі смартфоном Meizu 20 Infinity йде в коробці блок живлення на 80 Вт, кабель, інструкція, скріпка, прозорий силіконовий чохол. На екран також виробником вже наклеєна плівка.

Якщо порівнювати швидкість зарядки цього смартфона від рідного блока живлення (80 Вт) та від блоку на 67 Вт з функцією швидкої зарядки, то в першому випадку до 100% апарат зарядиться за 54 хвилини 14 секунд, у другому – за 1 годину 40 хвилин 30 секунд . Є також смартфон підтримка бездротової зарядки на 50 Вт, реверсивної зарядки на 10 Вт.

Об’єм акумулятора Meizu 20 Infinity складає 4800 мА*год. Він дає в тесті PC Mark 7 годин 45 хвилин і це на годину більше, ніж у Pro-версії.

З заліза стоїть на новинці Snapdragon 8 Gen 2. Оперативної пам’яті смартфон може мати 12 або 16 ГБ, постійну – 256 ГБ, 512 ГБ або навіть 1 ТБ. З результатами тестування процесора у бенчмарках ви можете ознайомитись нижче. В іграх апарат гріється, але не так вже й сильно. У Genshim Impact на максимальних налаштуваннях бувають просідання, але в цілому йде все чудово. Без проблем йдуть на Meizu такі ігри, як Asphalt 9 та Call of Duty. Підтримує смартфон навіть Wi-Fi 7.

Основний модуль камери має роздільну здатність 50 МП з оптичною стабілізацією та фокусною відстанню 23 мм. Вдень фото виходять хороші, а вночі – так собі: тобто непогано, але все-таки не флагманський рівень.

Ширококутний модуль відрізняється роздільною здатністю 12 МП, фокусною відстанню 13 мм та кутом огляду 120 градусів. Камера автоматично перемикається на потрібний режим. Макроснімки виходять при цьому непогані, а ось звичайні фото – не дуже (з поганою деталізацією).

Нарешті, третій модуль – це телевик на 12 МП. Фокусна відстань у нього – 50 мм, є також оптична стабілізація та двократний зум.

Відео ви зможете записувати навіть у 8К, а не лише у 4К. Перемикатися між об’єктивами можна прямо в процесі зйомки, але камера при цьому сіпається, немає плавності. Стабілізація працює добре.

Висновок

Смартфона Meizu 20 Infinity став розчаруванням року. Особливо, порівняно з Pro-версією. І мінусів у Meizu 20 Infinity виявилося більше, ніж позитивних моментів.