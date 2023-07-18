У чому різниця між бюджетним та дорогим тостером, крім ціни

Дорогий тостер може коштувати в 20 разів більше за дешевий. За які функції ми так переплачуємо і чи варті воно того?

Дорогі тостери відрізняються від бюджетних одразу за декількома параметрами.

Місткість . Звичайні недорогі моделі за один раз можуть підсмажити максимум два тости. А ось пристрої від 1.5 тисяч гривень справляються із чотирма тостами.

Площа нагріву . У дорогих тостерів, природно, вона більша. Тому шматки хліба можуть прожарюватись краще.

Підставка для булочки . Хоча ця функція, на думку користувачів, є досить марною.

При цьому в тостерів існують особливості, які не залежать від ціни. Це технологія центрування, знімний піддон, термоізоляція, підігрів та розморожування, екстра-підйом. Цими функціями оснащуються лише певні моделі.

Найчастіше переплата йде при купівлі дорогого тостера не за функціональність, а за дизайн, якість збірки, надійність.