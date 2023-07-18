У чому різниця між бюджетним та дорогим тостером, крім ціни

Дорогий тостер може коштувати в 20 разів більше за дешевий. За які функції ми так переплачуємо і чи варті воно того?
Дорогі тостери відрізняються від бюджетних одразу за декількома параметрами.
Площа нагріву . У дорогих тостерів, природно, вона більша. Тому шматки хліба можуть прожарюватись краще.
Підставка для булочки . Хоча ця функція, на думку користувачів, є досить марною.
При цьому в тостерів існують особливості, які не залежать від ціни. Це технологія центрування, знімний піддон, термоізоляція, підігрів та розморожування, екстра-підйом. Цими функціями оснащуються лише певні моделі.
Найчастіше переплата йде при купівлі дорогого тостера не за функціональність, а за дизайн, якість збірки, надійність.
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter