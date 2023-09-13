Чим iPhone 15 відрізняється від iPhone 14: пора переходити?

Розповідаємо, у чому різниця між iPhone 15 та iPhone 14 та відповідаємо на запитання, а чи варто оновлюватися?

12 вересня 2023 року компанія Apple представила смартфони лінійки iPhone 15. Цього року базова модель отримала безліч нововведень. Це по-справжньому новий iPhone. Розповідаємо, у чому його відмінності від iPhone 14 і чи є сенс оновлюватись.

Дизайн, габарити, вага

Габарити та вага iPhone 15 – 147,6 на 71,6 на 7,8 мм і 171 г відповідно. У iPhone 14 – 146,7 на 71,5 на 7.8 мм та 172 гр.

Рамки смартфонів виготовлені з авіаційного алюмінію. Корпуси захищені за стандартом IP68. У iPhone 15 краї корпусу більш заокруглені.

Забарвлення iPhone 15 – чорне, блакитне, зелене, жовте і рожеве. iPhone 14 може бути чорним, білим, жовтим, синім, фіолетовим або червоним.

За дизайном смартфони майже не відрізняються один від одного. При цьому у iPhone 14 більш насичені та яскраві кольори.

Екран

iPhone 15 має 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR з роздільною здатністю 2556 на 1179 пікселів, кадровою частотою 60 Гц, щільністю пікселів 460 ppi і піковою яскравістю 2000 ніт. Крім того, у верхній частині екрану розташований виріз Dynamic Island, як у iPhone 14 Pro/14 Pro Max та iPhone 15 Pro/15 Pro Max.

iPhone 14 має 6,1-дюймовий OLED-дисплей Super Retina XDR з роздільною здатністю 2532 на 1170 пікселів, кадровою частотою 60 Гц, щільністю пікселів 460 ppi і піковою яскравістю 1200 ніт. У верхній частині екрану розташований чубчик, який встановлювався в iPhone з часів iPhone X, випущеного в 2017 році.

Дисплей у нової моделі краще. По-перше, він суттєво яскравіший. По-друге, Dynamic Island виглядає свіжішим і функціональнішим.

Процесор та пам’ять

iPhone 15 базується на чіпсеті A16 Bionic з 6 ядрами ЦП та 5 ядрами графічної системи. Є 16-ядерний нейронний процесор Neural Engine.

У iPhone 14 всередині A15 Bionic з 6 ядрами ЦП та 5 ядрами графічної системи. Також є 16-яєдровий Neural Engine.

Чи є різниця? Неістотна. Помітити її можна лише у тестах. Обидва смартфони дуже потужні.

Що ж до ОЗУ, її обсяг і там, і там дорівнює 6 ГБ. Місткість накопичувача також не відрізняється – 128, 256 або 512 ГБ.

Камера

У iPhone 15 подвійна камера з датчиками на 48 і 12 Мп, підтримкою Smart HDR 5 та новим портретним режимом. Смартфон вміє знімати із 2-кратним наближенням. У iPhone 14 теж подвійна камера, але обидва датчики 12-мегапіксельні, є підтримка Smart HDR 4. Зуму немає. Селфі-камери однакові, по 12 Мп.

Додавання камери на 48 Мп – мабуть, ключове нововведення нової моделі. І знімати iPhone 15 значно краще, ніж iPhone 14.

Порти

У iPhone 15 порт USB-C. У iPhone 14 – застарілий Lightning. Плюси USB-C – універсальність, одним кабелем можна заряджати безліч пристроїв (той самий MacBook). Крім того, за допомогою iPhone 15 можна заряджати інші гаджети (наприклад, навушники), використовуючи USB-C кабель USB-C.

За швидкістю передачі даних по дроту різниці між iPhone 15 та iPhone 14 немає.

Ціни

iPhone 15 коштує від $799. iPhone 14 подешевшав та пропонується за ціною від $699. Чи коштують нові фішки зайвих $100? Безперечно.

Що ще?

iPhone 15 має всередині чіп U2, який підвищує точність геолокації при пошуку гаджета через додаток «Локатор». У iPhone 14 чіп U1. Втім, і той, і інший в Україні не працюють.

У iPhone 15 використано систему шумоподавлення під час розмов нового покоління.

Судячи з технічних специфікацій, вказаних на сайті Apple, час автономної роботи в обох моделей однаковий.

Загалом iPhone 15 – це гідний спадкоємець iPhone 14. Нововведень вистачає – покращена камера на 48 Мп, яскравіший дисплей з Dynamic Island, порт USB-C. Завдяки цьому оновлюватись, безумовно, має сенс. Різниці між iPhone 14 та iPhone 15 більше, ніж було між iPhone 14 та iPhone 13.