Стало відомо, як шахраї можуть заволодіти даними телефону через дитячий смарт-годинник

Коли дитина активно досягає певного віку, то в неї з’являється більше самостійності і свободи переміщення. І все частіше врна починає перебувати поза зоною видимості та впливу своїх батьків. Цей період настає приблизно з 6-7 років, у момент настання шкільного віку.





І якщо раніше суспільство і ситуація на вулицях була стабільнішою (школа була поруч із будинком, не було великої кількості автомобілів на дорогах, система була налагоджена), то зараз батьки виявляють все більше занепокоєння про благополуччя своїх дітей. І, мабуть – не дарма. Але бути постійно поряд зі своїм чадом – абсолютно нереально та неможливо. Тому дорослі шукають доступні способи максимально бути на зв’язку з дітьми.

Ринок сучасних технологій досить гнучко адаптується до попиту. Тому поява такого гаджета, як дитячий наручний смарт-годинник, не змусила себе довго чекати. А все більша зацікавленість у купівлі даного пристрою – рясніє пропозиціями в рекламі. Причому абсолютно різної цінової категорії.

Чим гарні дитячі смарт-годинники:

Зручні

Їх важко втратити, тому що вони закріплені на зап’ясті

Не потрібні додаткові кишені з застібками в рюкзаку або на одязі

У них можна займатися активними видами спорту, бігати, грати, робити все, що люблять діти

Вони завжди там, де знаходиться дитина (на відміну від смартфона, який можна залишити у сумці чи одязі)

Дозволені у школах, а отже – дитина завжди на зв’язку (на відміну від мобільних телефонів, користуватися якими на уроках, переважно – заборонено)

Мають симпатичний та стильний дизайн

Водонепроникні та часто – протиударні за характеристиками

Дитина дійсно хоче їх носити

Шахрай заволодіє даними через смарт-годинник

А з технологічних можливостей можна відзначити таке:

Контроль за місцем розташування дитини за допомогою вбудованого GPS-трекера

Наявність кнопки SOS, коли дитині необхідно екстрено зв’язатися з родичами

Спілкування за допомогою дзвінків та смс (у тому числі з відеозв’язку)

Блокування вхідних дзвінків від незнайомих номерів

Дистанційне управління

Можливість робити фотографії, навіть віддалено

Прослуховування оточення дитини на відстані

Аналіз кроків, рухової активності, сну дитини

Звичайно ж, плюси покупки дитячого смарт-годинника очевидні. Але чи так все добре зі «зворотним боком медалі», про яку багато хто навіть і не підозрює? Розглянемо мінуси використання такого гаджета. А висновки Ви зробите самі…

Основне, що слід знати при покупці подібного годинника для дитини – так це те, що дані, які передаються від гаджета йдуть не відразу безпосередньо до додатків батьків. А спочатку надходять на сервер виробників. При цьому сервер може розташовуватися як у країні використання, так і в будь-якій іншій точці світу. Можливо, скажете Ви, це не так страшно. Але ж це збір статистичних даних. Або, якщо копнути глибше – все-таки стеження. Про яке Вас особисто, як покупця – не попереджали.

Друге – вся функціональність розумного годинника працює за допомогою програмного забезпечення (ПЗ). Яке, безумовно, необхідне. Але все-таки має деякі проломи.

Наприклад, з неполадок роботи ПЗ було виявлено такі:

Збір даних GPS із пристрою, контактних телефонів з адресної книги, про SIM-картку та номер телефону власника

Запуск, встановлення, оновлення програм (у тому числі шкідливих)

Завантаження певних веб-сторінок

Показ реклами

Третє. Передача даних на сервер не є захищеним чи зашифрованим каналом. Це дає можливість зловмисникам, які володіють певними знаннями та навичками у сфері злому та перехоплення сигналів – цим скористатися. При цьому, заходячи в програму управління, змінюючи коди доступу, передаючи команди, та й просто – здійснюючи злом системи, вклинюючись між батьками і дитиною.

В основному програмне забезпечення використовується кількох різновидів. Але все ж таки вони мають багато схожого. Якісь захищені, якісь – меншою мірою. Але покладатися на абсолютну кібербезпеку все-таки не варто.

Ще з мінусів варто відзначити необхідність частого заряджання пристрою. Особливо при активному використанні вбудованих функцій і GPS-трекером, що постійно працює.

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