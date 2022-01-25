Нова Пошта буде видавати гроші за посилку ще до її доставки отримувачу

Відтепер гроші за свій товар можна отримувати ще до того, як покупець отримає посилку та сплатить за покупку на Новій пошті.





Нова послуга «Факторинг післяплати» надається фінтех-компанією НоваПей, яка входить до Групи компаній Нова пошта.

Зазвичай продавець отримує кошти за товар, відправлений поштою, лише через 48-72 години (2-3 дні) після замовлення. Час втрачається на відправлення, отримання посилки та банківські зарахування. З послугою «Факторинг післяплати» не потрібно чекати декілька днів — гроші надійдуть одразу після відправлення поштою та без необхідності застави. Клієнти Нової пошти тепер зможуть отримувати додаткові оборотні кошти, прискорити свої бізнес-процеси та збільшити обсяги реалізації.

«Одна із наших стратегічних цілей — це сприяння розвитку українського підприємництва, особливо в непрості часи. Зі свого боку ми намагаємося підтримувати малий та середній бізнес, надаючи додаткові обігові кошти на умовах, які сьогодні, мабуть, не може запропонувати жодний банк», — коментує СЕО НоваПей Андрій Кривошапко.

Як працює факторинг післяплати

Двічі на день НоваПей виплачує аванс за посилки, що напередодні були відправлені Новою поштою з післяплатою. Ви отримуєте інформацію, коли одержувач забирає посилку або відмовляється від неї. За підсумками місяця формується реєстр скасованих відправлень та підраховується комісія за послугу факторингу. Перераховуєте НоваПей зайві авансові кошти за скасовані та повернуті відправлення до 10 числа наступного місяця.

Щоб активувати нову послугу, потрібно мати з НоваПей договір на переказ коштів та угоду на факторинг післяплати. Її вартість — 0,2% від суми авансу.

Наприклад, ви відправили післяплатою товар, який коштує 1000 грн. Щоб отримати гроші авансом, ви сплатите 0,2% від суми за факторинг, але не менше 10 грн, та 2% за переказ коштів. Тобто 22 гривні.

Хто зможе скористатись новою послугою

Компанії, які співпрацюють з НоваПей за договором на переказ коштів та регулярно надсилають товари Новою поштою. Також потрібно мати низький відсоток повернень та гарну історію співпраці.

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