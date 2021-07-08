Експерти розповіли, які додатки і з якою ціллю стежать за українцями

Що про вас може розповісти ваш смартфон? Він знає ваше ім’я; те, як ви виглядаєте; з ким ви спілкуєтеся; де працюєте або навчаєтеся. А також те, де ви знаходитеся в даний момент часу.





Мабуть, це головний страх параноїка, і просто людини, яка переживає за свою конфіденційність.

Нікому не секрет що ваш пристрій передає геодані різним додаткам. У розділі геолокації можна подивитися, які програми недавно запитували доступ до вашої геолокації.

Також в налаштуваннях можна зробити так, щоб додатки знали, де ви знаходитеся, навіть без включеної геолокації. Їм достатньо буде мобільної мережі, wi-fi та інших датчиків.

І найцікавіше, що додатки, і зокрема гугл, буде зберігати історію всіх відвіданих ваших місць. За замовчуванням ця функція включена.

Зрозуміло, ви будете завжди під наглядом. А крім того, будете отримувати масу непотрібної інформації у вигляді реклами відвіданих вами закладів.

Але що найбільше шокує – це кількість додатків, які використовують геолокацію в роботі. За кількістю, це практично всі програми на смартфоні.

Давайте подумаємо, скільки ж додатків використовують геолокацію за призначенням. Всі додатки досліджувати безглуздо. Їх потрібно розділити на групи.

Очевидні

Прогнози погоди. Ці додатки потребують доступу до геолокації для більш точного прогнозу для того місця, де ви знаходитесь.

Навігаційні, картографічні додатки. Тут також усе зрозуміло. Без доступу до геолокації навігатор не зможе коректно працювати.

Фітнес додатки. Використовують GPS для більш точного вимірювання відстані та для проекції вашого маршруту тренувань на карту.

Неочевидні

Соц. мережі і месенджери. Навіть “суперзахищений” телеграм теж вимагає доступу до місця розташування. Насправді тут все просто. Вони вимагають доступ до GPS або для реєстрації, або для тих випадків, коли ви захочете поділитися з кимось своєю геолокацією.

Розумний будинок. Тут вкрай нелогічно бачити такий запит. Але тут геолокація використовується для геозон. Тобто пристрої в будинку будуть включатися або вимикатися, коли ви йдете з дому або повертаєтеся. Так що теж все нормально.

Банки і магазини. Їм це потрібно для того, щоб показати вам найближчі точки продажів, банківські відділення або банкомати.

Камера. Зараз модно додавати геолокацію в фотографію, щоб підписники в інстаграмі знали де ви сфотографувалися. Тому камера вимагає доступ до GPS для того, щоб прикріпити до фотографії ваше місце розташування.

Геолокація – благо чи зло

Як зменшити стеження

Якщо ви переживаєте з цього приводу, то можна обмежити обсяг даних, переданих додаткам.

Як ви зрозуміли, більшості додатків не потрібен в обов’язковому порядку доступ до місця розташування. В основному це потрібно просто для зручності.

Виходячи з цього. У додатку погоди ви можете самостійно вказати місто. У месенджерах, просто вручну написати адресу або знайти на карті. Відповідно в налаштуваннях заборонити цим програмам доступ до геоданих.

Навігатор, наприклад, не зможе нормально працювати без геоданих. Тому для нього можна виставити в налаштуваннях, щоб геолокація працювала тільки при включеному додатку.

І взагалі, постійний доступ до GPS, як правило, не видається. Якщо у вас значок GPS в шторці висить постійно, то якийсь додаток активно з вами працює.

Найбільш неприємний нюанс тут в тому, що працюючий GPS активно витрачає вашу батарею. Відключивши геолокацію ви: приберете стеження, заощадите заряд батареї, будете почувати себе спокійніше.