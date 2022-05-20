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Що робити, якщо на смартфон не встановлюються APK файли
Одним із способів встановлення програм на Android телефон є встановлення через APK-файл. Однак, багато користувачів часто стикаються з проблемою, коли цей спосіб не працює і поставити потрібний софт на телефон не вдається. Що робити у такому разі? Зараз розповімо.
Встановлення з невідомих джерел
Якщо ви не можете встановити жодну програму через APK-файл, найімовірніше проблема в тому, що у вас неправильно виставлені налаштування. А саме стоїть заборона встановлення додатків з невідомих джерел. Потрібно змінити це. Ось як це зробити:
- Відкрити “Параметри”.
- Знайти розділ, який відповідає за безпеку. Найчастіше він має відповідну назву.
- У меню потрібно знайти рядок “Встановлення додатків з невідомих / зовнішніх джерел” і натиснути на неї.
- Перед вами відкриється список інстальованих на телефоні програм. Подивіться, що написано в рядку нижче за назву софту. Якщо там вказано “Ні”, то потрібно тапнути за програмою та включити тумблер.
- Тепер ви зможете встановлювати на свій телефон файли APK.
Нестача пам’яті
Ще однією проблемою, через яку на телефон можуть не ставитися програми через APK, є відсутність достатнього обсягу вільної пам’яті. Перевірити її кількість можна в установках телефону.