Що робити, якщо на смартфон не встановлюються APK файли

Одним із способів встановлення програм на Android телефон є встановлення через APK-файл. Однак, багато користувачів часто стикаються з проблемою, коли цей спосіб не працює і поставити потрібний софт на телефон не вдається. Що робити у такому разі? Зараз розповімо.





Встановлення з невідомих джерел

Якщо ви не можете встановити жодну програму через APK-файл, найімовірніше проблема в тому, що у вас неправильно виставлені налаштування. А саме стоїть заборона встановлення додатків з невідомих джерел. Потрібно змінити це. Ось як це зробити:

Відкрити “Параметри”. Знайти розділ, який відповідає за безпеку. Найчастіше він має відповідну назву. У меню потрібно знайти рядок “Встановлення додатків з невідомих / зовнішніх джерел” і натиснути на неї. Перед вами відкриється список інстальованих на телефоні програм. Подивіться, що написано в рядку нижче за назву софту. Якщо там вказано “Ні”, то потрібно тапнути за програмою та включити тумблер. Тепер ви зможете встановлювати на свій телефон файли APK.

Нестача пам’яті

Ще однією проблемою, через яку на телефон можуть не ставитися програми через APK, є відсутність достатнього обсягу вільної пам’яті. Перевірити її кількість можна в установках телефону.