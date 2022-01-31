Як увімкнути режим читання в Google Chrome (reader mode)

Функція «режим читання» (reader mode) у сучасних браузерах – це досить зручний спосіб виділити у статті лише текст та зображення, щоб читати, не відволікаючись на дизайн сайту чи рекламу. Однак, як не дивно, найпопулярніший браузер сучасності Google Chrome за замовчуванням цього функціоналу немає.





Багато хто додає цю функцію через сторонні розширення, але насправді її можна увімкнути в налаштуваннях браузера. Адже режим читання з’явився ще в 75 версії 75 Chrome, хоча і досі відноситься до експериментальних можливостей, які приховані від користувачів.

Щоб увімкнути режим читання в Chrome:

Введіть у рядок адреси браузера chrome://flags та натисніть Enter; У вікні, введіть у пошук reader mode; Далі натисніть кнопку Default, яка покаже меню, що випадає, з декількома опціями. Можна вибрати, щоб режим читання став активним (Enabled), або пізніше включити його в налаштуваннях Chrome; Вибравши одну з опцій, потрібно перезапустити браузер.

Після цього режим читання стане активним в Chrome і при відкритті сторінок з текстом його іконка з’явиться зліва в адресному рядку.

При натисканні на неї, браузер виділить текст статті, і прибере всю рекламу та інші елементи, що відволікають.

Загалом, досить корисна функція, чомусь досі прихована в налаштуваннях Chrome, хоча той самий Microsoft Edge, також побудований на основі Chromium, має її за замовчуванням.

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