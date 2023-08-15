Google почне видаляти скриньки Gmail: як не втратити пошту

Компанія Google почала розсилати листи користувачам поштового сервісу Gmail із попередженням про видалення облікових записів, що не використовуються.

Повідомлення з інформацією почали надсилати 13 серпня з адреси [email protected]. У них представник Google коротко описав причини набуття чинності новим правилом.

«Тепер у всіх наших продуктах та сервісах допустимий період неактивності облікового запису Google, який становитиме два роки. Зміна набирає чинності сьогодні», – йдеться у повідомленні.

Представники сервісу попередили, що з 1 грудня 2023 неактивні акаунти будуть видалені разом з усім контентом.

У Google уточнили, що правило діятиме лише для тих користувачів, які протягом двох років не виконували жодних дій у своєму обліковому записі Google або не використовували його для входу до сервісів Google.

Перед видаленням облікового запису власнику будуть надіслані кілька попереджувальних листів на основну та резервну адреси електронної пошти, запевнив представник поштового сервісу.

Щоб аккаунт залишався активним, достатньо входити до нього хоча б раз на два роки.