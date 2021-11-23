Мільйони користувачів Android завантажили ігри з небезпечним вірусом усередині

В іграх, доступних у магазині додатків AppGallery для смартфонів Huawei, виявлено нового трояна, який викрадає особисті дані користувачів. Фахівці компанії “Доктор Веб” повідомили, що небезпечні програми завантажили мільйони власників гаджетів.





Вірусні аналітики відзначили, що знайшли десятки ігор із вбудованим у них трояном Android.Cynos.7. Шкідник збирає інформацію про мобільні номери людей. За даними компанії, небезпечні ігри встановили не менше 9,3 млн. власників Android-пристроїв.

Фахівці розповіли, що Android.Cynos.7 є модифікацією модуля Cynos, який призначений для монетизації програми. Однак деякі її версії мають шкідливу функціональність.

У новій версії основними функціями стали збір відомостей про користувачів та їх мобільні пристрої, а також демонстрація реклами. Троян проникає в особисті дані, отримуючи дозвіл користувача на керування телефонними дзвінками.

Після цього шкідник збирає такі дані, як номер мобільного, розташування гаджета, параметри мережі, технічні характеристики пристрою. Аналітики Доктор Веб попередили, що витік мобільного номера може призвести до серйозних наслідків для користувачів, особливо враховуючи той факт, що основною цільовою аудиторією ігор є діти.

«Доктор Веб» повідомив Huawei про виявлені погрози. В даний час всі програми, що містили троян, видалено з AppGallery.