Додаток і сайт Приват24 не будуть працювати деякий час

Держбанк має намір провести нові технічні роботи У ніч на 10 липня сервіси мобільного додатка будуть тимчасово недоступні/





Приватбанк планує провести регламентні роботи в мобільному додатку “Приват24” у ніч проти 10 липня – з 00:00 до 5:00. У цей час послуги програми та web-версії будуть тимчасово недоступні. Про це повідомляє прес-служба банку.

У Приватбанку наголосили, що технічні роботи запланували на вихідний день, щоб мінімізувати незручності для клієнтів. Нагадаємо, що за рік кількість користувачів додатком “Приват24” зросла на 15%.