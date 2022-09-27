Названо найбільш надійні хмарні сховища для смартфонів та ПК

Хмарне сховище — це класна альтернатива фізичним накопичувачам. Всі просунуті користувачі смартфонів та ПК давно оцінили переваги такого сервісу. Не має прив’язаності до фізичних носіїв, вони дешевші та безпечніші.

Експерти порекомендували деякі популярні сховища тим, хто тільки розглядає таку альтернативу. Послуга ж доступна не лише на гугл дискові та iPhone (iCloud), сервісів набагато більше.

Dropbox сервіс надає у безплатне користування 2 ГБ. Звісно, за сьогоднішніми мірками це мало. Але саме цей сервіс всього на 16,58 $ на місяць дає 3 ТБ пам’яті на хмарному сховищі. Цією послугою користуються компанії та фізичні особи.

Google Drive — один з перших та один з кращих. Кожен, хто має акаунт на Google отримає безплатно 15 ГБ пам’яті. Користуватись сервісом можна як на смартфонах з ОС Android, так і на ПК з ОС Windows, а ще на Linux.

OneDrive (Microsoft) надає кожному по 5 ГБ пам’яті. Унікальний тим, що синхронізується з Excel. PowerPoint, Word. Це дає змогу працювати над таблицями, презентаціями та іншими проєктами в режимі онлайн, прямо у хмарному сховищі. Водночас ви не засмічуєте пам’ять ПК, я якщо трапиться форс-мажор та комп’ютер вимкнеться, всі внесені дані збережуться.

iCloud від Apple не відрізняється чимось від інших сервісів. Надає 5 ГБ пам’яті безплатно. З платними послугами можна ознайомитись онлайн. Сервіс в першу чергу створено для власників техніки Apple, але доступ сьогодні мають всі охочі.

pCloud — швейцарські сервери, що дають до 10 ГБ пам’яті безплатно. На сьогодні це одна із найкрутіших можливостей, яку пропонують у цьому сегменті. Підписка раз на рік 50 євро дає до 500 ГБ. Можна викупити у власність ці гігабайти за 175 євро. А за додаткову плату у 48 євро ви ще й отримаєте шифрування персональних даних та інформації.