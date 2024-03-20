Що потрібно знати про коліматорні приціли

Коліматорний приціл для зброї дозволяє стрілку прицілюватися, поєднуючи крапку, що світиться на лінзі об’єктива, з міллю. Використовуючи коліматорний приціл, стрілець спостерігає за об’єктом обома відкритими очима, що дуже зручно при стрільбі по цілі, що рухається.

Коліматори від світових виробників при цьому мають безліч переваг:

Гарантовано комплексну роботу пристроїв: лазери та світлодіоди, які відповідають за підсвічування, правильно функціонують.

Не піддаються атмосферним впливам, дзеркало не пітніє.

Виготовлені з якісних та довговічних матеріалів, які не пошкоджуються за будь-якого механічного впливу.

Дія коліматорного прицілу засноване на суміщенні прицільної мітки та цілі. У момент прицілювання зображення необхідної цілі проходить через скло, на яке проектується спеціальна мітка. У більшості випадків приціл коліматора має у своєму складі мітку у вигляді кільця або декількох рівних кіл з маркою (точкою) посередині. Для проектування марки часто використовується призма. Точка наводиться на ціль, а за допомогою кілець вдається врахувати швидкість руху обраної цілі та будь-яке усунення об’єкта.

Які коліматорні приціли бувають

Залежно від смаків та потреб стрілка коліматорний приціл купити можна двох типів: відкритого та закритого.

З технічного погляду закритий приціл простіше відкритого. Зовні коліматор закритого типу схожий на звичайний оптичний приціл. Зазвичай його збільшення 1 крат. Для додаткового збільшення зображення можна придбати спеціальні насадки та оптичні лінзи.

Коліматорні приціли відкритого типу більш компактні і легкі, але технологічно складніші у виробництві та налаштуванні.

Сучасні приціли коліматорів додатково можуть оснащуватися спеціальною адаптивною системою. Це означає, що у прицілі автоматично регулюється яскравість марки, якщо змінюється зовнішня освітленість.

Холосан – коліматорні приціли на всі випадки життя

Головні особливості коліматорних прицілів Holosun: