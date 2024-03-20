Що потрібно знати про коліматорні приціли
Коліматорний приціл для зброї дозволяє стрілку прицілюватися, поєднуючи крапку, що світиться на лінзі об’єктива, з міллю. Використовуючи коліматорний приціл, стрілець спостерігає за об’єктом обома відкритими очима, що дуже зручно при стрільбі по цілі, що рухається.
Коліматори від світових виробників при цьому мають безліч переваг:
- Гарантовано комплексну роботу пристроїв: лазери та світлодіоди, які відповідають за підсвічування, правильно функціонують.
- Не піддаються атмосферним впливам, дзеркало не пітніє.
- Виготовлені з якісних та довговічних матеріалів, які не пошкоджуються за будь-якого механічного впливу.
Дія коліматорного прицілу засноване на суміщенні прицільної мітки та цілі. У момент прицілювання зображення необхідної цілі проходить через скло, на яке проектується спеціальна мітка. У більшості випадків приціл коліматора має у своєму складі мітку у вигляді кільця або декількох рівних кіл з маркою (точкою) посередині. Для проектування марки часто використовується призма. Точка наводиться на ціль, а за допомогою кілець вдається врахувати швидкість руху обраної цілі та будь-яке усунення об’єкта.
Які коліматорні приціли бувають
Залежно від смаків та потреб стрілка коліматорний приціл купити можна двох типів: відкритого та закритого.
З технічного погляду закритий приціл простіше відкритого. Зовні коліматор закритого типу схожий на звичайний оптичний приціл. Зазвичай його збільшення 1 крат. Для додаткового збільшення зображення можна придбати спеціальні насадки та оптичні лінзи.
Коліматорні приціли відкритого типу більш компактні і легкі, але технологічно складніші у виробництві та налаштуванні.
Сучасні приціли коліматорів додатково можуть оснащуватися спеціальною адаптивною системою. Це означає, що у прицілі автоматично регулюється яскравість марки, якщо змінюється зовнішня освітленість.
Холосан – коліматорні приціли на всі випадки життя
Головні особливості коліматорних прицілів Holosun:
- Будь-який коліматорний приціл Holosun сумісний з приладом нічного бачення, багато хто легко встановлюється на одну вісь з магніферами.
- Просвітлене покриття лінзи дозволяє говорити про те, що коліматорний приціл Holosun відбудований від паралаксу. Ні точка прицілювання, ні влучення не зміщуються щодо змін положення голови стрільця.
- Коліматори Холосан здатні дуже довго утримувати заряд, з урахуванням прицільної марки 2 МОА. В ідеальних умовах вони підтримують максимальну яскравість 50 000 годин. Усі приціли мають функцію самовідключення чи переходу працювати від фотоелемента (якщо він є), і навіть автоматичного включення від руху.
- Коліматорний приціл Holosun не боїться великих калібрів, конструкція корпусу виконана з міцних матеріалів і тримає навантаження зброї до 12 включно.
- Штаб-квартира провідного американського виробника локалізується у Флориді. Регулярно він впроваджує інноваційні технології для того, щоб збільшити точність стрілянини та результативність полювання. Компанія використовує нові технології, які допомагають довше зберігати заряд батареї. Використовуються останні розробки зі світу лазерних та світлодіодних технологій. Усі моделі адаптовані до експлуатації у суворих умовах.
- Коліматорні приціли HOLOSUN зарекомендували себе як надійні доступні коліматори. На даний момент це одне з найкращих поєднань ціни та якості на ринку. Вони є гідною альтернативою прицілам Вортекс, а деякі серії значно перевершують цю марку. Приціли з кількома сітками, робота від сонячної батареї і тривалий час автономної роботи – все це лише деякі відмінні риси найпопулярніших прицілів Holosun.
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