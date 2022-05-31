Як правильно підібрати новий екран для смартфона?

Найвразливішою деталлю смартфона, яка найчастіше потребує заміни, є екран. Навіть дрібна тріщина багатьох банально дратує, і спонукає купити новий дисплей. Але є ситуації, коли естетика не на першому місці й екран терміново треба змінювати, щоб не допустити низки інших несправностей. Купити запчастину не проблема, набагато важче вибрати якісну та підходящу серед сотень схожих пропозицій. В першу чергу слід знайти перевірений магазин запчастин для телефонів, і вже згодом шукати екран орієнтуючись на ряд критеріїв.





В яких випадках варто задуматись про покупку нового екрана для смартфона?

За статистикою, до купівлі нового екрану найчастіше спонукають наступні причини:

глибокі тріщини, які заважають нормально користуватися телефоном, адже функціональність дисплея порушена;

невеликі тріщини, через які всередину гаджету може потрапляти пилюка чи волога;

дефекти на склі, через які погано працює тачскрін/сенсор;

подряпини, які псують естетичний вигляд телефону тощо.

Перші три причини є серйозними, і якщо вчасно не замінити екран, то надалі можуть з’явитися інші несправності. Експерти зазначають, що вибрати та купити дисплей, користувачі можуть самостійно, ба більше це гарна ідея, адже так ви переконаєтесь, що вам не підсунули дешеву підробку. Але заміну екрана варто робити лише з допомогою спеціалістів, або ж за наявності відповідного досвіду.

За якими критеріями обирають дисплей для смартфона?

Будь-який інтернет-магазин запчастин для телефонів пропонує клієнтам десятки різних дисплеїв, у широкому ціновому діапазоні та з різними характеристиками. Відрізняються вони за наступними критеріями:

Розмір. Це діагональ, яка вираховується у дюймах (1 дюйм — 2,5 см.). Роздільна здатність. Показник, який вказує на потенційну якість і чіткість зображення. Технологія виробництва. Найбільшу популярність мають екрани з рідкокристалічними матрицями (LCD), або OLED і AMOLED (органічні світлодіоди). Щільність пікселів (DPI (PPI). Чим вищий показник, тим якісніше буде зображення. Є екрани з щільністю точок вище 300, таке зображення максимально реалістичне. Тачскрін. Є два типи конструкції тачскрина: резистивний і ємнісний. Різниця між ними полягає в ціні (перший дешевший), та особливостях управління екраном.

Купуючи новий екран потрібно враховувати ці характеристики й порівнювати їх з параметрами оригінальної деталі. Лише тоді вдасться купити дисплей, який буде сумісним з вашим пристроєм.

Додаткові рекомендації стосовно вибору нового екрану?

Якщо ви купуєте екран самостійно, скористайтесь ще кількома додатковими порадами:

Обирайте перевірений інтернет магазин запчастин для стільникових телефонів, на кшталт https://vseplus.com/ua, де дають гарантію на всі придбані товари. Не купуйте підробки. Вони мають привабливу ціну, але служитимуть не довго. Купуйте екран, який на 100% підходить до вашого смартфона. Не варто експериментувати й пробувати придбати запчастину з зовсім іншими (кращими) характеристиками. Вона може бути несумісною з вашим телефоном.

Обирайте продавців, які добре знають свою справу і можуть надати якісну консультацію, чи пораду стосовно дрібних нюансів, які невідомі пересічному користувачу.