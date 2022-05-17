Стильный и не за все деньги мира: какой смартфон Samsung лучше купить?

В топовом сегменте полно смартфонов «all inclusive» — с большим запасом памяти, крутой камерой и эффектным дизайном. Однако не каждый хочет выкладывать тридцать, сорок или даже пятьдесят тысяч гривен за продвинутый мобильник. Вариант подешевле, но с флагманскими техническими характеристиками можно найти в ассортименте Samsung. Производитель регулярно представляет стильные и функциональные модели стоимостью до 20 тысяч гривен.





Какой смартфон Samsung выбрать, чтобы не переплатить и получить все что хочется, — рассказываем ниже.

Galaxy A12 — дешево и сердито

В серии A преимущественно представлены смартфоны, которые предлагают топовые возможности за свои деньги. Покупатель изначально понимает, за что он платит.

Galaxy A12 — яркий пример бюджетника, пригодного для связи, работы и учебы, развлечений.

Что радует:

Большой экран. Диагональ — 6,5 дюймов. Можно с комфортом смотреть кино, читать электронные книги, переписываться в популярных мессенджерах, серфить в интернете. Поддержка карты памяти. Можно поставить флешку емкостью до 1 Терабайта. Добротный процессор. Exynos 850 обеспечивает работу без лагов. Смартфон довольно «шустрый» в приложениях. Красивое оформление. У телефона приятная на ощупь «спинка», сверху в левом углу расположена аккуратная квадрокамера.

Galaxy A52 — имиджевый красавчик

Прошлогодняя новинка Galaxy A52 еще долго будет держаться в топе. Это тот случай, когда можно судить по обложке. Модель красива ровно настолько, насколько хороши ее комплектующие.

Что радует:

FHD+ дисплей . На таком экране любые мультимедийные материалы смотрятся великолепно. Диагональ в 6,5” позволяет видеть мелкие детали, не прищуриваясь и не наклоняясь вплотную к смартфону.

. На таком экране любые мультимедийные материалы смотрятся великолепно. Диагональ в 6,5” позволяет видеть мелкие детали, не прищуриваясь и не наклоняясь вплотную к смартфону. Аккумулятор на 4500 мАч . Это стандартный показатель для современного смартфона, однако оптимизированный процессор обеспечивает снижение энергозатрат и способствует достижению высокой автономности.

. Это стандартный показатель для современного смартфона, однако оптимизированный процессор обеспечивает снижение энергозатрат и способствует достижению высокой автономности. Внешний вид на 5+ . «Внешность» смартфона высоко оценивают даже самые привередливые пользователи. Дизайн не кричащий, но весьма оригинальный. Корпус тоненький, задняя панель матовая, без градиентных переходов. Спереди — ничего лишнего.

. «Внешность» смартфона высоко оценивают даже самые привередливые пользователи. Дизайн не кричащий, но весьма оригинальный. Корпус тоненький, задняя панель матовая, без градиентных переходов. Спереди — ничего лишнего. Мощность и быстродействие. Восьмиядерный Snapdragon 720G удовлетворяет потребности геймеров, контент-мейкеров, фотографов, бизнесменов, студентов и преподавателей. Смартфон хорош для всех, кому нужно работать в требовательных приложениях в режиме многозадачности.

Galaxy A32 — надежность и стиль

Фишка недорогого Самсунг Галакси А32 — потрясающий экран с разрешением 1080×2400 и плотностью пикселей 411 точек на дюйм. Благодаря этой особенности смартфон подходит для создателей и потребителей мультимедиа-контента.

Что радует:

Автономность. Батарея на 5000 мАч обеспечивает долгую работу даже при высоких нагрузках.

Батарея на 5000 мАч обеспечивает долгую работу даже при высоких нагрузках. Оригинальное расположение объективов основной камеры . Они не объединены в цельный блок.

. Они не объединены в цельный блок. Хорошая производительность в играх . В популярных мобильных играх гаджет показывает себя с лучшей стороны. Можно погонять в Asphalt 9 или порубиться в RAID: SHADOW LEGENDS.

. В популярных мобильных играх гаджет показывает себя с лучшей стороны. Можно погонять в Asphalt 9 или порубиться в RAID: SHADOW LEGENDS. Отличные возможности съемки. Есть десятикратный цифровой зум и датчик глубины, поддерживается съемка видео в Full HD, максимальный угол обзора достигает 123 градусов.

Какой Самсунг выбрать — зависит от того, как именно он будет использоваться. На роль «звонилки» достаточно ультрабюджетного устройства, а для более разнообразной эксплуатации лучше предпочесть модель подороже.