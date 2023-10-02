Что умеет умная колонка Xiaomi

Mi Portable Speaker — не совсем умный гаджет, так как в нем нет встроенного голосового помощника. Поэтому команды ваши выполнять не сможет. Зато с легкостью освободит руки, если необходимо осуществить телефонный звонок. Кроме этого у устройства есть много других преимуществ.

Что представляет собой девайс

Китайский бренд выпустил две разновидности: Speaker и Speaker Mini. Прежде всего отличаются они дизайном. Компактная версия совсем небольших размеров. В диаметре она 8,6 см и высотой — 4,5 см. Весит 183 г. Несмотря на свои небольшие габариты оснащена аккумулятором на 2000 мАч и способна проработать до 10 ч. Мощность ее звучания незначительная, 3 Вт в частотном диапазоне 20–2000 Гц. Найти ее можно здесь: на сайте https://comfy.ua/portable-sound/brand__xiaomi/

Старший брат обладает более привлекательными параметрами. Он работает от батареи на 2600 мАч, что позволяет наслаждаться прослушиванием музыки в беспрерывном режиме в течение 13 часов. Для восполнения заряда понадобится всего 2,5 ч. Небольшой вес 270 г и удобный съемный ремешок дают возможность слушать музыку в любом месте.

Инновационные особенности

Встроенный чип Avnera AV3102 самостоятельно контролирует работу аудиосистемы. Он выступает в роли перманентного эквалайзера, осуществляя плавную цифровую корректировку звучания. В комбинации с алюминиевой диафрагмой устройство способно выдавать чистые высокие звуки даже при слабом заряде аккумулятора.

Свободные руки

Технология hands-free и встроенный микрофон с хорошим шумоподавлением позволяют использовать колонку, как беспроводную гарнитуру если необходимо срочно ответить на звонок. Как только поступает входящий вызов на телефон, музыка прекращает воспроизводиться. Затем нужно только нажать кнопку Play — и девайс мгновенно перейдет в режим громкой связи для разговора. Искать телефон при этом нет необходимости. По завершению разговора трек продолжит играть.

Объемное звучание

Версия Speaker оснащена технологией беспроводного соединения True Wireless Stereo, позволяющей соединить последовательно два устройства вместе. Расположив их в разных местах можно получить качественный стереоэффект. Благодаря Bluetooth 5.0 возможно удалить устройства на довольно большое расстояние друг от друга. Синхронизация и управление осуществляется через смартфон. Защита по стандарту IPX7 обеспечивает бесперебойную работу колонок в дождь и у воды.

Линейка этих колонок вполне достойна внимания. Стильный корпус, оригинальное цветовое решение выгодно подчеркнут статус владельца. С таким гаджетом вы точно будете «своим человеком» на музыкальных вечеринках.