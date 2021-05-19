В Україні вводяться нові гроші: опис і подробиці

Представники Національного банку України повідомляють про введення в обіг нової грошової одиниці – пам’ятної монети номіналом в одну гривню. Дана монета випущена в обмеженому тиражі і представляє інтерес для колекціонерів і нумізматів.





Навіщо і коли буде доступна грошова одиниця

На даний момент нову монету вже можна отримати і використовувати – вона введена в обіг 17 травня і вже курсує на ринках. Варто зауважити, що це пам’ятна грошова одиниця, яка не створена для повсякденного використання – її випустили обмеженим тиражем, який на даний момент нараховує всього 500 одиниць. Зовні вона частково скопійована зі старої доброї гривневої монети зразка 2004 року, на якій зображений Володимир Великий.

Відповідно до заяв представників Національного банку України, виріб було випущено на честь пам’яті Володимира Великого – Київського князя, творця середньовічної європейської держави України, видатного політичного і державного діяча. Монета золота, в її основу покладено дорогоцінний метал 999,9 проби, його міститься у виробі 15,55 г. Монета досить велика – її діаметр становить 25,0 мм.

Згідно із задумом НБУ, дана грошова одиниця буде цікава в першу чергу:

цінителям рідкості;

нумізматам;

банківським організаціям;

об’єднанням колекціонерів.

Придбати монету можна буде на електронних аукціонах, так що в вільній торгівлі її знайти навряд чи вдасться. Перша монетка була вже розіграна на подібному заході, продаж відбувся в день випуску виробів – 17 травня.