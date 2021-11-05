Оригінальне освітлення світлодіодами для затишку та комфорту

Раніше дозволити собі естетичне освітлення могли лише заможні люди. Люстри, торшери та бра були предметами розкоші, про які багато хто міг тільки мріяти. Сьогодні завдяки науково-технічному прогресу ситуація не така жахлива. Прикрасити та висвітлити приміщення естетично, енергоефективно та стильно під силу кожному. Це справді доводить бренд Вела виробництво світлодіодного освітлення в Україні.





Компанія пропонує виготовлення світлодіодної світлотехніки. У них в каталозі є трекові системи, лінійні світильники, а також:

дизайнерські освітлювальні прилади;

дерев’яні світильники;

вбудовані моделі;

магнітні та прості трекові системи;

світильники для рослин (фітосвітильники та фітопрожектори).

Світильники із дерева зараз на піку популярності. Вони гарно підсвічують стіну. Не рясніють зайвий раз і не сліплять. Їх використовують як декор і світло в спальні або ж у закладах для створення атмосфери. Дерево завжди асоціюється з комфортом та теплом.

Все зібрано із дорогих, якісних матеріалів. Це той випадок, коли якість у рази перевищує ціну. Світлотехніки та дизайнери компанії впевнені, що освітлення має працювати на благо людини. Тому спеціалісти створюють світлотехніку з урахуванням основних потреб: економність, ефективність, естетика.

Світлодіоди у цьому плані відповідають усім запитам. Вони безпечніші в експлуатації, ніж лампи розжарювання та вимагають менше електричної енергії. Термін служби діода в кілька разів довше, а світло в рази приємніше. Якщо використовувати rgb-контролери, можна пофарбувати світло у будь-який колір веселки. До речі, Вела створює складні світлотехнічні конструкції. Їхні проекти нагадують художні інсталяції.

У комбінації із сучасними трековими та лінійними системами ви отримаєте освітлення, яке зонує простір, візуально розширить його та розставить акценти, де потрібно.

Переваги сучасних систем освітлення

Сучасні трекові та лінійні системи освітлення – це кардинально новий підхід до світла у приміщенні. Часи, коли в центрі стелі була одна люстра, а з боків, на стінах висіли бра, давно минули. Зараз, ви самі вирішуєте, де і скільки світла в кімнаті повинно бути не тільки за допомогою димера. Ви можете самостійно направити світильник за допомогою трекера, вибрати його місце розташування. А ще ви можете контролювати відстань до підлоги, правда це дуже зручно.

Лінійні світильники

Для цінителів мінімалізму та простих практичних речей є лінійні світильники. Нічого зайвого в дизайні, все стримано та естетично. Такі освітлювальні прилади органічно впишуться в будь-який інтер’єр: лофт, неокласика, стиль еко. Їх можна встановлювати у будь-яких приміщеннях. Також є моделі для монтажу на вулиці.

До речі, компанія Вела створює світло не лише у будинках та квартирах. Їхніми клієнтами є ресторани, бари, барбершопи, готелі та інші комерційні організації.