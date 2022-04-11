ТОП самых популярных секс-игрушек

Секс-игрушки способны разнообразить половую жизнь, поэтому сегодня к ним прибегают многие. В нашей статье мы расскажем про самые популярные модели.





Вибратор

Наиболее востребованный интимный товар среди женщин — это вибратор на пульте управления, купить который можно по этой ссылке https://aaaa.in.ua/igrushki/vibratory-i-falloimitatory/vibratory-na-distancionnom-upravlenii/. Самые простые модели выполнены в виде массажера удлиненной формы. В корпус встроен мотор, который передает мощные вибрации на головку, а она уже воздействует на клитор. Женщины утверждают, что с помощью вибратора открыли для себя новые эрогенные зоны, а также достигли самого яркого оргазма. Выбратор простой в использовании. Работает он от обычных батареек. Обычно срок его эксплуатации рассчитан на 250 часов.

Наручники

Многие пары не готовы к решительным изменениям в своей половой жизни, но при этом нуждаются в определенных переменах. В такой ситуации стоит купить наручники БДСМ по ссылке https://aaaa.in.ua/bdsm/fiksatory1/. Они привнесут перчинку в секс.

Все фиксаторы работают по единому принципу — защелкиваются на запястье, а для открытия замка в комплекте идет ключик. Зато производители экспериментируют в плане дизайна. Помимо стандартных металлических наручников, есть яркие меховые или из кожи.

Фаллоимитатор

Фаллоимитатор или, как его еще называют, дилдо — это секс-игрушка, которая имитирует эрегированный мужской член. Производители учитывают малейшие детали, вплоть до рельефа вен. Поэтому такая секс-игрушка дарит яркие и максимально реалистичные ощущения близости с мужчиной.

Дилдо отличаются по дизайну, форме, размеру, материалу изготовления. При выборе, в первую очередь, нужно обращать внимание именно на размер, чтобы акт был комфортным. Длина варьируется от 5 до 50 сантиметров, а диаметр — от 2 до 7 сантиметров.

Второй важный критерий выбора — материал изготовления. Наиболее популярными являются фаллоимитаторы из силикона. Они гладкие, мягкие и упругие, при соприкосновении с кожей быстро нагреваются.

Вагинальгые шарики

Популярность вагинальных шариков заключается в том, что они не только приносят удовольствие, но и тренируют влагалищные мышцы. Если их тренировать, то можно подарить незабываемое удовольствие партнеру и без всяких дополнительных приспособлений.

Шарики изготавливаются из разных материалов. Из стекла или металла подходят опытным женщинам. Начинающим стоит обратить внимание на легкие модели, из латекса или силикона.

Вагинальные шарики нужно удерживать внутри. Есть специальные упражнения, направленные на тренировку мышц.

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