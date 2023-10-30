Как успешно прогнозировать исход матчей по дартсу?

До недавних пор профессиональным дартсом интересовались бетторы больше за границей. Однако в последние годы все чаще делают посетители беттинговых комания ставки на дартс в Украине. Вместе с растущим спросом расширяются предложения букмекеров. Если хочется получить выгоду из своего увлечения дартсом или просто беттор ищет дополнительные дисциплины, чтобы заключать пари, следует подробнее ознакомиться с основными правилами дартса, которые не меняются на протяжении длительного времени.
Типы ставок
Прежде чем сделать ставку на дартс ПариВин https://pari.win/ru/darts, необходимо тщательно и внимательно в них разобраться. Ассортимент ставок приличный и каждый беттор предпочитает свой вид ставок для заключения пари, опираясь на личные предпочтения.
Украинские букмекеры предлагают и максимальную линию на дартс, и более широкую роспись:
- Основным видом ставок являются ставки на исход – можно заключать пари на будущего победителя в матче. Просто в дартсе не часто соперничают спортсмены одного уровня. Так что в котировках будет всегда присутствовать андердог/фаворит. Случаются и ничейные по результату встречи, однако каждый букмекер предлагает три исхода в линиях.
- Пари на чекаут (партия заканчивается за 1 подход). У букмекеров всегда присутствуют разные варианты ставок на чекаут. Наибольшей популярностью обладает ставка на игрока, который сделает самый большой чекаут (получит большее количество очков при последнем броске при обнулении).
- Фора по сетам. Учитывая разный уровень подготовки соперников, букмекерская компания зачастую предлагает пари (ставки на дартс) на форы по сетам, чтобы уравнять котировки и добавить игре интереса.
- Ставка на точный по сетам счет. Обычно для победы в дартсе нужно выиграть в трех сетах. И коэффициенты на эту разновидность ставок предельно высоки.
- Тотал по сетам. Количество сетов за одну игру обычно равняется пяти. Поэтому подбирают ставки на тотал по ним 4,5 или 3,5.
Существуют и менее популярные ставки на дартс. Букмекеры постоянно добавляют роспись пари. Сделать свой выбор желательно до начала крупного турнира.
Как делать ставки на дартс
Дартс не следует воспринимать в качестве развлечения. И Фаворит далеко не в каждом случае выигрывает у андердога. Все, кто делают ставки на дартс в Украине, понимают, чего они хотят от них добиться. Дартс является таким же профессиональным видом спорта, как и любой другой. Без определенных навыков не стоит заключать пари наобум. Нужен тщательный подход и вдумчивый анализ.
Беспроигрышных стратегий не существует. В противном случае букмекеры бы обанкротились. Однако, потратив некоторое время, можно понять, как сделать ставку на дартс и выиграть. Прежде всего нужно изучить особенности каждого игрока, провести глубокий анализ их статистики. Насколько они рисковые, является ли для них важным очная борьба с конкретными соперниками в предстоящем матче? И главное правило: психологическая составляющая. Если игрок расстроился перед матчем, он вряд ли выиграет.
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