Как успешно прогнозировать исход матчей по дартсу?

До недавних пор профессиональным дартсом интересовались бетторы больше за границей. Однако в последние годы все чаще делают посетители беттинговых комания ставки на дартс в Украине. Вместе с растущим спросом расширяются предложения букмекеров. Если хочется получить выгоду из своего увлечения дартсом или просто беттор ищет дополнительные дисциплины, чтобы заключать пари, следует подробнее ознакомиться с основными правилами дартса, которые не меняются на протяжении длительного времени.

Типы ставок

Прежде чем сделать ставку на дартс ПариВин https://pari.win/ru/darts, необходимо тщательно и внимательно в них разобраться. Ассортимент ставок приличный и каждый беттор предпочитает свой вид ставок для заключения пари, опираясь на личные предпочтения.

Украинские букмекеры предлагают и максимальную линию на дартс, и более широкую роспись:

Основным видом ставок являются ставки на исход – можно заключать пари на будущего победителя в матче. Просто в дартсе не часто соперничают спортсмены одного уровня. Так что в котировках будет всегда присутствовать андердог/фаворит. Случаются и ничейные по результату встречи, однако каждый букмекер предлагает три исхода в линиях.

Пари на чекаут (партия заканчивается за 1 подход). У букмекеров всегда присутствуют разные варианты ставок на чекаут. Наибольшей популярностью обладает ставка на игрока, который сделает самый большой чекаут (получит большее количество очков при последнем броске при обнулении).

Фора по сетам. Учитывая разный уровень подготовки соперников, букмекерская компания зачастую предлагает пари (ставки на дартс) на форы по сетам, чтобы уравнять котировки и добавить игре интереса.

Ставка на точный по сетам счет. Обычно для победы в дартсе нужно выиграть в трех сетах. И коэффициенты на эту разновидность ставок предельно высоки.

Тотал по сетам. Количество сетов за одну игру обычно равняется пяти. Поэтому подбирают ставки на тотал по ним 4,5 или 3,5.

Существуют и менее популярные ставки на дартс. Букмекеры постоянно добавляют роспись пари. Сделать свой выбор желательно до начала крупного турнира.

Как делать ставки на дартс

Дартс не следует воспринимать в качестве развлечения. И Фаворит далеко не в каждом случае выигрывает у андердога. Все, кто делают ставки на дартс в Украине, понимают, чего они хотят от них добиться. Дартс является таким же профессиональным видом спорта, как и любой другой. Без определенных навыков не стоит заключать пари наобум. Нужен тщательный подход и вдумчивый анализ.

Беспроигрышных стратегий не существует. В противном случае букмекеры бы обанкротились. Однако, потратив некоторое время, можно понять, как сделать ставку на дартс и выиграть. Прежде всего нужно изучить особенности каждого игрока, провести глубокий анализ их статистики. Насколько они рисковые, является ли для них важным очная борьба с конкретными соперниками в предстоящем матче? И главное правило: психологическая составляющая. Если игрок расстроился перед матчем, он вряд ли выиграет.