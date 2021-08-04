Пенсії з 1 вересня будуть виплачувати по новому – українцям потрібно приготуватися

Згідно з новою постановою уряду України, з 1 вересня 2021 року українські пенсіонери можуть відмовитися від послуг «Укрпошти» і отримувати пенсії на банківську карту. Для цього потрібно укласти договір з фінустановою.





Що робити пенсіонерам

У мережі існує безліч негативних відгуків про українську національну компанію «Укрпошта», через яку отримують пенсії безліч пенсіонерів. Зараз уряд країни надав їм можливість змінити постачальника виплат на банк, щоб прискорити процес отримання допомоги і зробити його більш безпечним.

Щоб почати обслуговуватися в банку, необхідно:

укласти договір з фінустановою;

отримати карту для соціальних виплат;

надати до Пенсійного фонду копію договору (це також може зробити і банк за бажанням пенсіонера).

Зробити це можна з 1 вересня 2021 року. При цьому пенсіонер сам буде вибирати банк для співпраці, на вибір надано 44 фінустанови, список розміщений на сайті Пенсійного фонду. Якщо цього не зробити, то пенсії як і раніше будуть поставлятися співробітниками «Укрпошти».

Крім цього уряд прийняв рішення скоротити пенсії для певних категорій громадян, а саме для учасників бойових дій, вдів ветеранів та осіб, які втратили працездатність у результаті подій Великої Вітчизняної Війни. Учасники стануть отримувати тільки 35% прожиткового мінімуму, що втратили працездатність – 85%, а вдови ветеранів 55%. Це не стосується офіційної пенсії, зменшені були тільки пільгові виплати для зазначених вище категорій громадян.