Електронні платіжні системи в Україні

Безготівкова форма розрахунку, в тому числі в сфері онлайн продажів та надання дистанційних послуг, займає особливе місце. І забезпечують таку форму оплати саме платіжні системи. Фактично, будь-яка платіжна система – це певна сукупність визначених алгоритмів, дій, інструментів та механізмів, які разом забезпечують виконання платежу за допомогою карток чи електронних гаманців.





Основні переваги платіжних систем

Основна перевага будь-якої платіжної системи в тому, що вона надає саму можливість сплати та проводить безготівкову операцію. Додатково такі платіжні системи надають своєму користувачеві певну сукупність переваг. Основні з них наступні:

швидкість здійснення операції. Будь-яка безготівкова операція фактично може бути проведена за декілька секунд. Кошти від покупця до продавця надходять дуже швидко.

вільний доступ до платежу в будь-який час та в будь-якій країні світу. Всі платіжні системи працюють автоматично, тобто сплатити товар, отримати кошти, здійснити перерахунок можна в будь-якому куточку світу 24 години на добу;

безпечність даних. Надійні платіжні системи надають своєму користувачеві певні гарантії щодо безпечності операції. Всі дані, які надає платник, мають декілька ступенів захисту, а тому мінімізується ризик заволодіння даними іншими користувачами.

Це основні переваги, є ще і безліч додаткових. Наприклад, можливість контролю над залишком рахунків, спроможність завжди здійснити анонімний платіж тощо.

Як працюють платіжні системи: основні закони та принципи

Платіжна система має складний алгоритм функціонування, який базується на принципах електронної комунікації та кодування інформації. Але для звичайного користувача такої системи немає значення, за допомогою яких інструментів і як такий механізм забезпечує перерахування коштів.

У спрощеному вигляді це має наступний алгоритм:

платник має банківську картку чи електронний гаманець, якому відповідає індивідуальний ідентифікатор (наприклад, номер рахунку, картки, електронного гаманця);

система, отримуючи такі дані та інформацію про отримувача коштів, забезпечує списання електронних грошових коштів з рахунку власника;

наприкінці завдяки певним складним алгоритмам кошти зараховуються на рахунок отримувача.

Як обрати платіжну систему?

Наразі існує безліч платіжних електронних систем, в тому числі й в Україні. При виборі конкретної ПС необхідно дотримуватися таких правил:

безпечність та надійність;

економічна вигідність, що реалізується через прийнятний для користувача тариф обслуговування;

мультивалютність – можливість здійснити платіж в декількох валютах надає переваги продавцю того товару чи послуги.

Це базові принципи, на яких повинен базуватися вибір. Додатково враховуються індивідуальні потреби.