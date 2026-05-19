Denuvo у Pragmata протрималася близько місяця: захист обійшли без гіпервізора

Антипіратський захист Denuvo у PC-версії Pragmata від Capcom, за повідомленнями профільних медіа, був обійдений приблизно через місяць після релізу гри. Pragmata вийшла на ПК 17 квітня 2026 року, а повідомлення про злам з’явилися в середині травня.

За даними DSOGaming, за зламом стоїть хакер під псевдонімом voices38. Видання зазначає, що цього разу йдеться не про гіпервізорний обхід, а про більш традиційний спосіб обходу Denuvo. Це важливий нюанс, оскільки гіпервізорні методи часто пов’язують із додатковими ризиками для користувача та необхідністю змінювати налаштування безпеки Windows.

Чому це помітна подія для Denuvo

Pragmata стала черговою грою з Denuvo, навколо якої швидко з’явилися повідомлення про злам. Раніше та сама особа, voices38, фігурувала в новинах про обхід захисту Stellar Blade. У випадку Stellar Blade процес зайняв майже рік після релізу PC-версії, тоді як Pragmata протрималася значно менше — близько місяця.

На тлі цього навколо Denuvo знову активізувалися дискусії. Частина гравців критикує DRM через потенційний вплив на продуктивність, обмеження для власників легальних копій та проблеми сумісності. Водночас видавці продовжують використовувати Denuvo як інструмент захисту продажів у перші тижні або місяці після релізу, коли гра приносить найбільший дохід.

Піратство залишається ризиком для гравців

Попри інтерес до теми, використання піратських версій і зламаних збірок несе ризики. Такі файли можуть містити шкідливе ПЗ, модифіковані виконувані файли або інші небезпечні компоненти. Крім того, піратські копії не підтримують розробників і можуть не отримувати оновлення, виправлення помилок та офіційну технічну підтримку.

Capcom наразі публічно не коментувала ситуацію із Pragmata. Невідомо також, чи вплине цей випадок на подальшу політику компанії щодо використання Denuvo у майбутніх релізах.