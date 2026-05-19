ASUS випробувала ноутбук ExpertBook Ultra на висоті понад 8,8 км

Компанія ASUS провела нестандартне випробування нового бізнес-ноутбука ExpertBook Ultra, піднявши його на метеозонді на висоту 8856 метрів. Це трохи вище за висоту гори Еверест, яка становить 8849 метрів.

Метою експерименту було перевірити роботу пристрою не лише в лабораторних умовах, а й під впливом кількох екстремальних факторів одночасно. Під час польоту ноутбук зазнавав дії низького атмосферного тиску, сильного холоду та механічних навантажень.

За даними компанії, на максимальній висоті температура опустилася до –42,5°C. Пристрій продовжував працювати під час підйому, перебування на висоті та спуску. Після завершення польоту ноутбук приземлився на вологий ґрунт зі швидкістю близько семи метрів на секунду, однак зберіг працездатність.

У ASUS пояснюють, що такий тест мав показати поведінку ноутбука в умовах, які складно повністю відтворити під час стандартної сертифікації. У реальному використанні техніка може одночасно стикатися з перепадами температури, ударами, вібраціями та іншими факторами, тому подібне випробування мало наблизити перевірку до непередбачуваних сценаріїв.

ExpertBook Ultra позиціонується як флагманська модель бізнес-серії ASUS. Ноутбук отримав корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву, посилену конструкцію та вагу від 0,99 кг. Модель оснащується 14-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 3K, процесорами Intel Core Ultra, до 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та SSD-накопичувачем обсягом до 2 ТБ.

У старших конфігураціях передбачені процесори з нейронним блоком продуктивністю до 50 TOPS, що орієнтовано на роботу з функціями штучного інтелекту. Також заявлені Wi-Fi 7, акумулятор на 70 Вт·год, камера Full HD з ІЧ-сенсором, сканер відбитків пальців і захисна шторка вебкамери.

Дата старту продажів та доступність окремих конфігурацій можуть відрізнятися залежно від країни.