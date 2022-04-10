Стали известны характеристики флагмана ZTE Axon 40

На данный момент купить ZTE Axon 40 еще нельзя, да и официально он презентован не был. Но поскольку гаджет уже появился в списке китайского регуляторного органа TENAA, то мы наконец-то можем узнать его характеристики и уже с этой информацией делать предзаказы или ожидать выхода гаджета на глобальный рынок.





ZTE Axon 40 будет иметь внушительный экран размером 6,67″. Частота обновления у него составит 120 Гц. Но больше всего фанатов мобильных игр интересует процессор и общее количество памяти девайса. Разработчики решили укомплектовать девайс 7-нм чипсетом Snapdragon 870. Радует его «бодренькая» тактовая частота – 3,2 ГГц. Ну и в дополнение ко всей этой мощности прилагается графическое ядро Adreno 650. Благодаря ему на гаджете можно будет без лагов запускать даже самое требовательное к ресурсам онлайн-казино с играми Endorphina. Тем более и оперативной памяти под него предостаточно – 16 Гб.

ZTE Axon 40 отлично подойдет для людей, которые любят фотографировать все вокруг. В нем будет основная камера на 64 Мп (+8 МП и 5 Мп), а также фронтальная на 44 Мп. Для хранения фотографий в таком качестве потребуется много места. И это инженеры тоже предусмотрели. Даже в базовой модели памяти аж 1 Тб.

Осталось разобраться с объемом аккумулятора. Сегодня это один из самых важных показателей, позволяющих пользователю в любое время оставаться мобильным, а не сидеть возле розетки с включенной подзарядкой. В ZTE Axon 40 установят батарею емкостью 5000 мА*ч. Поддержки беспроводной зарядки вроде пока не предусмотрено, но это не факт. Зато в наборе идет зарядное устройство на 66 Вт. С его помощью можно будет заполнить батарею до 100% всего за каких-то 20-30 минут.

Радует и современная операционная система. Смартфон ZTE Axon 40 уже из коробки идет с предустановленной Android 12. Это значит, что его не придется вручную обновлять до новых версий даже в случае сброса на заводские настройки. Жаль пока неизвестна цена на новый флагман от известного бренда ZTE.

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