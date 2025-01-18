iPhone 17 отримає технологію, яка вже роки є на Android смартфонах

Компанія Apple планує перебудувати систему охолодження в майбутніх iPhone, відмовившись від звичних радіаторів на користь випарних камер.

Випарні камери – це герметичні металеві компоненти з невеликою кількістю рідини (зазвичай деіонізованої води), яка випаровується під впливом тепла від чипсета. Потім пар переноситься поверхнею камери, допомагаючи розподілити тепло і ефективно охолодити пристрій.

Виробники Android-пристроїв уже багато років впроваджують випарні камери у свої пристрої, щоб відповідати більш вимогливим чипсетам і тепловому троттлінгу. Однак Apple поки що не використовувала цю технологію, що призвело до деяких проблем із перегрівом в iPhone 15 Pro і iPhone 16 Pro.

Очікується, що всі чотири моделі серії iPhone 17 отримають оновлену систему охолодження.