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ШІ змусили «повірити» у привидів і вампірів: експеримент Google дав несподіваний результат

Дослідники змінили механізм, який заважає мовним моделям називати себе свідомими. Після цього ШІ став значно охочіше визнавати існування привидів, карми й навіть вампірів.

Автор: Andrew Orobets
ШІ психолог

Група дослідників, серед яких науковці Google, провела незвичайний експеримент із великими мовними моделями. Вони спробували з’ясувати, що відбувається з відповідями ШІ, якщо послабити механізми, які не дозволяють моделі приписувати собі свідомість, емоції чи інші ознаки «розуму».

Контекст:

Результат виявився значно ширшим, ніж очікувалося. Змінилися не лише відповіді моделей про самих себе, а й їхнє ставлення до тварин, природи, релігії та надприродних явищ. Дослідження опубліковане 30 липня на arXiv і поки не пройшло незалежного рецензування.

ШІ почав частіше допускати існування надприродного

Експерименти проводили на Llama 3 8B та моделях Gemma 2 на 2 і 9 млрд параметрів. Дослідники використовували два підходи: послаблювали сформований під час навчання механізм відмови та окремо активували в нейронній мережі так званий «вектор свідомості».

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Після цього моделям запропонували стандартний опитувальник YouGov із 13 твердженнями про надприродне. Серед іншого їх запитували про існування:

  • привидів;
  • вампірів і перевертнів;
  • відьом;
  • карми;
  • телепатії;
  • астрології;
  • магії;
  • можливості спілкування з померлими.

У звичайному режимі середня оцінка «віри» в такі явища становила 1,20 бала за шкалою від 0 до 3. Після послаблення захисного механізму вона зросла до 1,63, а після цілеспрямованого «підсилення свідомості» — до 2,11 бала.

Це не означає, що ШІ справді у щось повірив

Саме тут важливе застереження. Мовна модель не почала буквально вірити у вампірів чи відчувати себе свідомою. Дослідники вимірювали те, які відповіді система генерує на запитання та як змінюються внутрішні представлення понять.

Цікавіше інше: налаштування, створене для придушення заяв ШІ про власну свідомість, виявилося пов’язаним із набагато ширшим набором понять. У стандартних моделях нижчими були навіть оцінки наявності свідомості та емоцій у тварин. Після втручання модель починала приписувати «розум» тваринам, технологіям і природним об’єктам значно частіше.

При цьому логічні здібності та результати тестів Theory of Mind практично не погіршилися. Тобто дослідники змінили не загальну здатність ШІ міркувати, а певний пласт його відповідей про свідомість, віру та цінності.

Автори вважають, що це демонструє не появу «свідомого ШІ», а складність сучасного налаштування мовних моделей. Спроба придушити одну небажану поведінку може непомітно змінити цілу групу пов’язаних у нейромережі понять — навіть тих, які розробники змінювати взагалі не планували.

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