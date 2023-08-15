В українців можуть бути проблеми з піратськими версіями Windows

У власників піратських копій Windows можуть виникнути проблеми. Разом із серпневим оновленням безпеки для Windows 10 та Windows 11, окрім чергового фіксування вразливостей, Microsoft додала інструмент для розпізнавання ключів AutoKMS, які використовуються для нелегальної активації операційної системи.

В оновленні Security Intelligence Update 1.395.68.0 розробники внесли до бази «Захисника Windows» нові версії троянів, програм-вимагачів та бекдорів, а заразом додали сигнатури AutoKMS. Якщо раніше вбудований антивірус розпізнавав і лаявся на активатор тільки при запуску програми, то тепер він зможе виявляти сліди її діяльності усередині системи.

Як новий апдейт буде реагувати на вже активовані піратськими ключами версії Windows – поки не дуже зрозуміло. Але не виключено, що активація просто злетить, і ОС вимагатиме від користувача ввести ліцензійний ключ.