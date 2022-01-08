Які налаштування Xiaomi варто відключити, щоб збільшити пам’ять ОЗП та автономність смартфона?

Покажемо як налаштувати телефон Xiaomi для більшої кількості вільної оперативної пам’яті та підвищення автономності, щоб батарея розряджалась не так швидко, як у стані «з коробки».





Безумовно, сценарій використання у кожного буде свій, але є рекомендації, які будуть актуальні для будь-якої моделі, тому в таких статтях (виходитимуть час від часу) ми без зайвих слів даватимемо рекомендації з налаштування ваших гаджетів, ґрунтуючись на своєму досвіді та тестах.

Для початку відключимо налаштування, яке дозволяє компанії Google, отримувати дані про наші пошукові запити при спілкуванні з голосовим помічником (на передачу якої звичайно витрачається інтернет).

Заходьте в «Налаштування» і пишіть у пошуковому рядку «Синтез мови» -> Заходьте в перше меню -> натискаєте на значок шестерні -> Анонімні звіти про синтез мови -> Вимкнути

Повертаєтеся в меню налаштувань -> Паролі та безпека -> Конфіденційність -> Google Play Захист -> Налаштування (шестерня у верхньому правому куті).

Перший пункт ми відключаємо, тому що на смартфоні вже є вбудований захист від шкідливих програм, але ви можете залишити його. А ось другий (Допомагати покращувати захист) ми рекомендуємо відключити, так як він збирає та передає інформацію про всі програми встановлені на вашому смартфоні, природно задіявши інтернет та розряджаючи батарею.

Знову повертаєтеся до «Налаштування» —> Програми —> Всі програми —> Автозапуск —> три крапки —> Показати системні процеси

Ви побачите програму «Камера», яка автоматично активується навіть якщо ви не користуєтеся, звичайно ж займаючи місце в оперативній пам’яті. Тому рекомендуємо заборонити цій програмі автоматичний запуск. На працездатності це не позначиться.

Тепер знайдіть у налаштуваннях пункт «Захист конфіденційності» -> Спеціальні дозволи -> Доступ до даних про використання. У цьому розділі ми завжди відключаємо лише одне налаштування, а саме забороняємо доступ для Device Health Services.

Ця служба є частиною «Системи Android», але не працює на Xiaomi. Тому якщо на вашому смартфоні «Система Android» знаходиться на лідируючих позиціях, відключення цього налаштування допоможе знизити енергоспоживання цього розділу.

Після того, як вимкнете, поверніться в налаштування, зайдіть у пункт «Місце розташування», дочекайтеся завантаження списку налаштувань і перейдіть до пунктів:

По черзі вимкніть кожен з пунктів, після чого смартфон перестане швидко розряджатися та передавати дані про своє місцезнаходження.

На роботі навігаторів та інших подібних програм це ніяк не позначиться, дані збираються анонімно, але на їх збирання та передачу смартфон витрачає досить багато заряду батареї, що звичайно потрібно виправляти.