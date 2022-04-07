Додатки Сбербанку та Альфа-банку скоро можуть зникнути з App Store та Google Play

Блокуючі санкції США передбачають не лише заморожування активів, а й заборону для американських компаній вести будь-яку діяльність із цими банками. В результаті програми Сбербанку та Альфа-банку можуть прибрати з App Store та Google Play. У такому разі клієнтам доведеться користуватися мобільним банком через веб-браузер.





Нагадаємо, влада США заявила про введення повних блокуючих санкцій щодо Сбербанку та Альфа-Банку. Ці санкції передбачають заморожування активів банків та введення заборони для громадян та компаній зі США на ведення бізнесу з ними. Крім того, Вашингтон запроваджує заборону на нові інвестиції в економіку Росії. Цей крок, а також санкції проти Сбербанку та Альфа-банку, як уточнили у Білому домі, мають дозволити позбавити Росію доступу до доларів, щоб влада не могла обслуговувати зовнішній борг.

Як уточнили в Білому домі, США сумарно повністю заблокували понад дві третини російського банківського сектора, у зв’язку з чим російська економіка перестане входити до двадцятки найбільших.

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