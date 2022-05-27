Як перевести Android смартфон та iPhone в режим модему для роздачі інтернету

Одна з найзручніших функцій, яка є на сучасних телефонах, – режим модему. Якщо до пристрою підключена сім-карта з мобільним інтернетом, його можна використовувати як модем для роздачі інтернету на ноутбук або стаціонарний ПК. Причому така функція є як на Android-гаджетах, так і iPhone.





Android

Щоб переключити Android-смартфон в режим модему, потрібно виконати кілька простих дій:

Перше, що потрібно зробити – з’єднати ПК та телефон за допомогою USB-кабелю. Пояснювати не будемо – тут усе зрозуміло. Наступний крок – увімкнення того самого режиму на смартфоні. Для цього відкриваємо «Налаштування», переходимо до розділу «Мобільна мережа» та шукаємо там пункт «Режим модему». Зверніть увагу, що назви розділів можуть відрізнятися залежно від моделі телефону. У вікні вам залишається тільки переключити тумблер у рядку USB-модем в активне положення. Після цього у вас на ПК має з’явитися нове підключення, яке потрібно вибрати в якості основного.

Все. Тепер ваш Android телефон роздає інтернет на ПК.

iPhone

Подібним чином ви можете використовувати як модем і iPhone. Алгоритм трохи відрізняється, але за своєю суттю такий самий простий.

Також підключаємо телефон до комп’ютера за допомогою кабелю. Якщо у вас Mac то ніяких кабелів непотрібно. Відкриваємо «Налаштування», переходимо до розділу «Стільниковий зв’язок». Тут відкриваємо “Режим модему” і ставимо тумблер в активне становище.

На цьому все. Тепер ви знаєте, як переводити Android-смартфони та iPhone у режим модему для роздачі інтернету.