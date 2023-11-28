Assassin’s Creed Syndicate можна забрати безкоштовно та назавжди

Екшен-адвенчура з відкритим світом Assassin’s Creed Syndicate була випущена в 2015 році.

Забрати Assassin’s Creed Syndicate у сервісі Ubisoft Connect можна до 6 грудня 2023 року 16:00. Роздача проводиться на сторінці проєкту на сайті Ubisoft і в цифровому магазині Ubisoft Store. Для отримання гри потрібно увійти в акаунт Ubisoft Connect.

До слова, раніше Assassin’s Creed Syndicate уже роздавали. У лютому 2020 року гру можна було забрати в сервісі цифрової дистрибуції Epic Games Store.

Assassin’s Creed Syndicate вийшла в жовтні 2015 року для ПК і консолей Sony PlayStation 4 і Microsoft Xbox One.