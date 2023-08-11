Опубліковано нові скріншоти STALKER 2

Українська студія GSC Game World опублікувала чотири нових скріншоти шутера від першої особи STALKER 2: Heart of Chornobyl. Знімки також з’явилися у Twitter блогера Джеймі Морана.

На опублікованих кадрах з гри показано підземну лабораторію, залізничне депо та занедбаний завод. Блогер натякнув, що розробники з GSC Game World мають намір поділитися новинами про проект на виставці Gamescom у німецькому Кельні . Можливо, автори назвуть точну дату релізу гри.

На початку серпня в GSC Game World підтвердили , що привезуть повноцінну демоверсію STALKER 2 на Gamescom 2023. За словами розробників, демоверсія буде доступна не лише журналістам, а й учасникам виставки. Gamescom 2023 пройде з 23 по 27 серпня у Кельні.

Реліз STALKER 2: Heart of Chornobyl заплановано до кінця 2023 року на ПК, Xbox Series X та S, а також у передплатному сервісі Game Pass від Microsoft .

Очікується, що STALKER 2 залишатиметься ексклюзивом Xbox Series та ПК щонайменше три місяці після виходу, після чого можливо з’явиться і на PlayStation 5.