Code Vein II вийшла і розчарувала: фанати розгромили сиквел популярного аніме-соулслайку

Головні проблеми стосуються технічного стану та геймплейних змін

GSMinfo30.01.2026
0
Code Vein II

Сьогодні, 30 січня, відбувся реліз Code Vein II — продовження відомого екшену в аніме-стилістиці. Гра стала доступною на PC, PlayStation 5 та Xbox Series, проте замість тріумфального повернення проєкт зіткнувся зі шквалом критики. Вже за кілька днів дочасного доступу рейтинг схвалення у Steam опустився до 52%, а відгуки переповнені розчаруванням.

Основні претензії гравців: Фанати, які чекали на сиквел 6-7 років, заявляють, що гра відчувається значно гірше за першу частину. Головні проблеми стосуються технічного стану та геймплейних змін:

  • Деградація механік: Гравці скаржаться на «дерев’яну» бойову систему та анімації, які виглядають гірше, ніж у попередній грі.
  • Невдалий відкритий світ: Спроба розробників наслідувати формулу Elden Ring обернулася створенням порожнього та сірого світу, який нецікаво досліджувати.
  • Зміна стилю: Введення вогнепальної зброї (дробовиків, гранатометів) та перевантажений інтерфейс у стилі ММО зіпсували атмосферу оригінального «соулслайку».

Оптимізація також залишає бажати кращого. Багато геймерів жалкують про витрачені кошти та час, називаючи гру «плівком у душу» від розробників. Критики також зустріли новинку прохолодно, відзначивши численні проблеми ще до релізу.

