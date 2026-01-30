Code Vein II вийшла і розчарувала: фанати розгромили сиквел популярного аніме-соулслайку
Головні проблеми стосуються технічного стану та геймплейних змін
Сьогодні, 30 січня, відбувся реліз Code Vein II — продовження відомого екшену в аніме-стилістиці. Гра стала доступною на PC, PlayStation 5 та Xbox Series, проте замість тріумфального повернення проєкт зіткнувся зі шквалом критики. Вже за кілька днів дочасного доступу рейтинг схвалення у Steam опустився до 52%, а відгуки переповнені розчаруванням.
Основні претензії гравців: Фанати, які чекали на сиквел 6-7 років, заявляють, що гра відчувається значно гірше за першу частину. Головні проблеми стосуються технічного стану та геймплейних змін:
- Деградація механік: Гравці скаржаться на «дерев’яну» бойову систему та анімації, які виглядають гірше, ніж у попередній грі.
- Невдалий відкритий світ: Спроба розробників наслідувати формулу Elden Ring обернулася створенням порожнього та сірого світу, який нецікаво досліджувати.
- Зміна стилю: Введення вогнепальної зброї (дробовиків, гранатометів) та перевантажений інтерфейс у стилі ММО зіпсували атмосферу оригінального «соулслайку».
Оптимізація також залишає бажати кращого. Багато геймерів жалкують про витрачені кошти та час, називаючи гру «плівком у душу» від розробників. Критики також зустріли новинку прохолодно, відзначивши численні проблеми ще до релізу.