Code Vein II вийшла і розчарувала: фанати розгромили сиквел популярного аніме-соулслайку

Сьогодні, 30 січня, відбувся реліз Code Vein II — продовження відомого екшену в аніме-стилістиці. Гра стала доступною на PC, PlayStation 5 та Xbox Series, проте замість тріумфального повернення проєкт зіткнувся зі шквалом критики. Вже за кілька днів дочасного доступу рейтинг схвалення у Steam опустився до 52%, а відгуки переповнені розчаруванням.

Важливо В Україні запустили радар магнітних бурь та попереджень про зміну погоди. Підключити в телеграм

Основні претензії гравців: Фанати, які чекали на сиквел 6-7 років, заявляють, що гра відчувається значно гірше за першу частину. Головні проблеми стосуються технічного стану та геймплейних змін:

Деградація механік: Гравці скаржаться на «дерев’яну» бойову систему та анімації, які виглядають гірше, ніж у попередній грі.

Гравці скаржаться на «дерев’яну» бойову систему та анімації, які виглядають гірше, ніж у попередній грі. Невдалий відкритий світ: Спроба розробників наслідувати формулу Elden Ring обернулася створенням порожнього та сірого світу, який нецікаво досліджувати.

Спроба розробників наслідувати формулу Elden Ring обернулася створенням порожнього та сірого світу, який нецікаво досліджувати. Зміна стилю: Введення вогнепальної зброї (дробовиків, гранатометів) та перевантажений інтерфейс у стилі ММО зіпсували атмосферу оригінального «соулслайку».

Оптимізація також залишає бажати кращого. Багато геймерів жалкують про витрачені кошти та час, називаючи гру «плівком у душу» від розробників. Критики також зустріли новинку прохолодно, відзначивши численні проблеми ще до релізу.