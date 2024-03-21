Новини відеоігор

Розкрита дата виходу GTA 6

21.03.2024

GTA VI вийде на початку 2025 року. Про це сказали одразу три авторитетні інсайдери, повідомляє видання Metro.

Інсайдер під ніком JarlOfRivia вважає, що реліз шостої версії Grand Theft Auto відбудеться в січні або лютому 2025 року. Раніше джерело з точністю описало, що відбуватиметься в трейлері ГТА 6, до виходу ролика.

Відомий у геймерських колах інсайдер Nuro назвав конкретну дату. Джерело вважає, що довгоочікувана GTA VI вийде 18 лютого 2025 року. У грудні минулого року Nuro точно передбачив час публікації першого трейлера проєкту.

Інсайдери Bloomberg згодні з думками двох інших. Популярний в ігровому середовищі журналіст Джейсон Шрайер теж припускає, що випуску Grand Theft Auto VI варто чекати в перших місяцях 2025 року.

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21.03.2024
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