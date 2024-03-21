Розкрита дата виходу GTA 6

GTA VI вийде на початку 2025 року. Про це сказали одразу три авторитетні інсайдери, повідомляє видання Metro.

Інсайдер під ніком JarlOfRivia вважає, що реліз шостої версії Grand Theft Auto відбудеться в січні або лютому 2025 року. Раніше джерело з точністю описало, що відбуватиметься в трейлері ГТА 6, до виходу ролика.

Відомий у геймерських колах інсайдер Nuro назвав конкретну дату. Джерело вважає, що довгоочікувана GTA VI вийде 18 лютого 2025 року. У грудні минулого року Nuro точно передбачив час публікації першого трейлера проєкту.

Інсайдери Bloomberg згодні з думками двох інших. Популярний в ігровому середовищі журналіст Джейсон Шрайер теж припускає, що випуску Grand Theft Auto VI варто чекати в перших місяцях 2025 року.