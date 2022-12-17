Святкова халява від Epic Games Store: роздають 15 ігор безкоштовно

Вже стало традицією, що Epic Games Store регулярно дає ігри для безкоштовного скачування. Зазвичай це два найменування на тиждень — проте до святкового сезону магазин приготував дещо особливе.

EGS запустив «різдвяний фестиваль», на якому щодня роздаватимуть нову круту гру. Акція триватиме 15 днів (до 29 грудня), а це означає цілих 15 безкоштовних тайтлів! Щоб забрати кожну гру у вас є лише доба, щодня о 18:00 за київським часом вони будуть змінюватися.

Сьогодні в Epic Games Store роздають Horizon Chase Turbo . Це гоночна аркада із простенькою графікою у стилі ретро-консолей SEGA.

Магазин не розкриває, які ігри на нас чекають, але з досвіду минулого року можна сказати, що перші дні будуть роздавати простенькі казуалки, а під кінець акції вистрілять парою великих ігор.

Щоб користуватися щоденними акціями, ви повинні мати обліковий запис на веб-сайті Epic Games Store. Реєстрація, як і ігри, також безкоштовна. Крім того, в інтернет-магазині зараз триває святковий розпродаж та діють знижки на величезну кількість різних ігор.